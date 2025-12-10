Tres hermanas murieron de manera instantánea la noche del lunes 8 de diciembre tras un violento choque registrado en el kilómetro 203 de la carretera Panamericana Norte, en el sector Vista Alegre, jurisdicción de Pativilca, provincia de Barranca.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando la camioneta en la que viajaban colisionó frontalmente con un automóvil que se desplazaba en sentido contrario.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen Luz Ferrer Salaverry, de 70 años, Alicia Ferrer Salaverry, de 56, y Gladys Elena Ferrer Salaverry, de 58. Todas se desplazaban en una camioneta Hyundai de placa ASG-434, conducida por su hermano, Mario Estuardo Ferrer, de 68 años, quien sufrió contusiones leves y quedó a disposición de las autoridades para las diligencias e investigaciones.

El otro vehículo involucrado, un Chevrolet de placa F3G-444, quedó seriamente dañado y atravesado en la vía tras el impacto. Tres de sus ocupantes fueron trasladados al hospital de Barranca, donde permanecen internados con diversas lesiones.

Transportistas y vecinos de la zona señalaron que el cruce donde ocurrió la colisión es una de las principales entradas a Pativilca y presenta deficiente iluminación y escasa señalización.

Indicaron que en lo que va del año se han registrado varios accidentes graves en el mismo punto, por lo que exigieron la intervención urgente de las autoridades locales y de transporte de la región Lima para reducir el riesgo vial.

Los cuerpos de las tres hermanas fueron llevados durante la madrugada a la morgue del hospital de Barranca. La Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.