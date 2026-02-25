Arturo Guerrero, padre de Fernando Guerrero Flores, el joven que fue atropellado el pasado 9 de febrero en el cruce de las avenidas Javier Prado y Los Ficus, exigió justicia y reclamó que el conductor implicado no ha asumido los más de S/ 35 mil en gastos médicos que dejó la atención de su hijo, quien permaneció una semana en estado crítico.

Según relató, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del vehículo cubrió únicamente los primeros días de hospitalización, pues venció tres días después del accidente. “El gasto ya llegó a su máximo, venció a los tres días que estuvo internado mi hijo y para el cuarto día ya no había dinero. Entonces, yo he tenido que prestarme” , señaló.

Fernando Guerrero Flores estuvo internado en una clínica local, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante una semana. Aunque logró superar la etapa crítica y ya fue dado de alta, aún presenta secuelas. “Salió de UCI, ya camina, come. Tiene algunos mareos y a la altura de la rodilla todavía siente dolor” , indicó su padre.

El conductor identificado como José Amaya de Dios, según la familia, solo se habría acercado en una oportunidad tras el accidente. Además, no acudió a una fecha pactada para una conciliación.

“ El señor dijo que no, que estaba con descanso médico, entonces nos ha postergado para el día 25. Vamos a esperar, ojalá se apersone y que se haga responsable de los gastos ocasionados”, manifestó Arturo Guerrero.

Padre de joven atropellado en Javier Prado exige que conductor asuma más de S/ 35 mil en gastos médicos. (Foto: Captura/Latina Noticias)

El padre también expresó su malestar por la falta de información sobre el avance de las diligencias. Asimismo, cuestionó que el vehículo involucrado continúe en posesión de su propietario pese a tratarse de un caso con lesiones graves. Consideró que esta situación debería ser evaluada por las autoridades para garantizar transparencia en el proceso.

El accidente

El atropello ocurrió la noche del 9 de febrero, cuando Fernando Guerrero Flores esperaba cruzar la pista de manera segura en el cruce de Javier Prado con Los Ficus. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un auto negro se desvió abruptamente, invadió la berma y arrolló al transeúnte, lanzándolo varios metros por los aires.

El vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra un árbol. Agentes del serenazgo acudieron de inmediato tras las alertas emitidas por el sistema de videovigilancia municipal.

La familia del joven insiste en que el caso no debe quedar impune y espera que el conductor asuma su responsabilidad mientras avanzan las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO

Imágenes muestran policías llegando al edificio de Francheska Montenegro, novia de Adrián Villar, horas después del fatal atropello a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. Se cuestiona posible implicación policial, manejo del caso y respuesta de la comisaría y centro de monitoreo municipal ante el accidente captado en cámaras.

SOBRE EL AUTOR