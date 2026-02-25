Resumen

Padre denuncia que conductor no se responsabiliza tras atropello en cruce de Javier Prado. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Arturo Guerrero, padre de Fernando Guerrero Flores, el joven que fue atropellado el pasado 9 de febrero en el cruce de las avenidas Javier Prado y Los Ficus, exigió justicia y reclamó que el conductor implicado no ha asumido los más de S/ 35 mil en gastos médicos que dejó la atención de su hijo, quien permaneció una semana en estado crítico.

