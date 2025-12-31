El miércoles 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, un trágico accidente terminó con la vida de un niño de apenas 2 años, quien fue atropellado por un camión de caudales de la empresa Hermes. Su padre, Lenin Chacón, ofreció detalles del siniestro.

Entre lágrimas, relató que el accidente ocurrió mientras él se encontraba trabajando como vendedor ambulante. Según su testimonio, el menor jugaba con un globo cerca de su ubicación cuando fue atropellado por la unidad blindada.

“Este vehículo no tiene por qué estar aquí, no debía circular por acá. Por esta zona no pueden pasar carros, solo se abre la puerta para las carretas”, afirmó a Latina Noticias, indicando que el camión habría ingresado a un área restringida para evitar el congestionamiento, para luego agregar que la zona es frecuentada por niños que suelen jugar en la vía.

Por otro lado, Lenin denunció una presunta negligencia tras el impacto: “Si tú pisas algo, frenas. Él frenó 15 o 20 metros más adelante. Quiso bajar a ver casi llegando a la esquina”. Tras ello, sostuvo que el chofer se habría refugiado dentro del camión sin hacerse responsable.

Según el padre del menor, el vehículo pesado arrastró al niño varios metros sobre la pista | Foto: GEC

Testigos en el lugar afirmaron que el conductor circulaba a alta velocidad y no advirtió la presencia del niño. En tanto, la hermana mayor del menor, de 11 años, fue testigo directo del trágico suceso, informó Lenin.

La situación se tornó violenta cuando un grupo de trabajadores ambulantes, indignados por lo sucedido, intentó tomar justicia por mano propia atacando con palos al chofer y al copiloto. Sin embargo, fueron rescatados por agentes policiales.

Horas después, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado informando que el conductor del vehículo involucrado se encuentra detenido en la comisaría de Apolo. En dicha dependencia se están llevando a cabo las diligencias de ley y los exámenes correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.

#PNPInforma🚨 | En estos momentos, se encuentra detenido en la comisaría PNP Apolo el conductor del vehículo que participó en el atropello de un menor de edad, ocurrido en la intersección de las avenidas San Cristóbal con Gamarra, en el distrito de La Victoria.

El personal… pic.twitter.com/N28ISKz3Ph — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 31, 2025

Las cámaras de seguridad ubicadas en el jirón San Cristóbal, Damero B de Gamarra, serán fundamentales para las investigaciones.

31 de diciembre de 2025 | El camión de la empresa Hermes fue llevado a la comisaría de Apolo para las investigaciones| Foto: Fernando Sangama / @photo.gec