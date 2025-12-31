El miércoles 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, un trágico accidente terminó con la vida de un niño de apenas 2 años, quien fue atropellado por un camión de caudales de la empresa Hermes. Su padre, Lenin Chacón, ofreció detalles del siniestro.
Entre lágrimas, relató que el accidente ocurrió mientras él se encontraba trabajando como vendedor ambulante. Según su testimonio, el menor jugaba con un globo cerca de su ubicación cuando fue atropellado por la unidad blindada.
Newsletter Buenos días
CONOCE MÁS: Indecopi: pasajeros pueden solicitar devolución del pasaje si deciden cancelar el servicio
“Este vehículo no tiene por qué estar aquí, no debía circular por acá. Por esta zona no pueden pasar carros, solo se abre la puerta para las carretas”, afirmó a Latina Noticias, indicando que el camión habría ingresado a un área restringida para evitar el congestionamiento, para luego agregar que la zona es frecuentada por niños que suelen jugar en la vía.
Por otro lado, Lenin denunció una presunta negligencia tras el impacto: “Si tú pisas algo, frenas. Él frenó 15 o 20 metros más adelante. Quiso bajar a ver casi llegando a la esquina”. Tras ello, sostuvo que el chofer se habría refugiado dentro del camión sin hacerse responsable.
Testigos en el lugar afirmaron que el conductor circulaba a alta velocidad y no advirtió la presencia del niño. En tanto, la hermana mayor del menor, de 11 años, fue testigo directo del trágico suceso, informó Lenin.
La situación se tornó violenta cuando un grupo de trabajadores ambulantes, indignados por lo sucedido, intentó tomar justicia por mano propia atacando con palos al chofer y al copiloto. Sin embargo, fueron rescatados por agentes policiales.
MÁS INFORMACIÓN: Año Nuevo: ciudadanos recorren el Mercado de Flores Piedra Liza para comprar flores amarillas | FOTOS
Horas después, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado informando que el conductor del vehículo involucrado se encuentra detenido en la comisaría de Apolo. En dicha dependencia se están llevando a cabo las diligencias de ley y los exámenes correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.
Las cámaras de seguridad ubicadas en el jirón San Cristóbal, Damero B de Gamarra, serán fundamentales para las investigaciones.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC