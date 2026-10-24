Una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sufrió un accidente este sábado 24 de octubre durante una salida de campo al Bosque de Zárate, ubicado en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, Lima. La joven se encontraba consciente y acompañada por uno de los docentes a cargo de la actividad, mientras se coordinaban las labores para su rescate y evacuación.
Una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sufrió un accidente este sábado 24 de octubre durante una salida de campo al Bosque de Zárate, ubicado en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, Lima. La joven se encontraba consciente y acompañada por uno de los docentes a cargo de la actividad, mientras se coordinaban las labores para su rescate y evacuación.
Según informó la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM en un comunicado, el Decanato mantiene comunicación con los docentes desde las 3 p. m. y coordinó con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía Nacional del Perú para reportar el accidente y gestionar el rescate.
De acuerdo con la información recibida por la facultad, personal de rescate de la Policía Nacional se dirigía a la zona para realizar las labores que permitan evacuar a la estudiante y trasladarla posteriormente a un centro de salud.
Uno de los docentes que participaba en la salida de campo permanecía junto a la joven y, según el comunicado, se quedaría con ella hasta que se concrete el rescate.
La facultad también informó que los demás estudiantes que participan en la actividad se encuentran bien y tienen previsto retornar este domingo 25 de octubre.
#URGENTE Estudiante de Biología de la @UNMSM_ sufre caída en una quebrada como parte de una excursión con dos profesores y compañeros. Los @bomberosdelperu dicen que no llegan, @Policia_Peruana no contesta. Está oscureciendo y necesitan ayuda. @Latina_pe @Latina_Noticias https://t.co/yeeMRRyagg— Rob Reyna (@robxreyna) October 24, 2026
Finalmente, la Facultad de Ciencias Biológicas expresó su solidaridad con la estudiante y su familia, y pidió respetar su privacidad y evitar la difusión de información no verificada. Asimismo, señaló que comunicará novedades sobre la situación a través de sus canales oficiales.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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