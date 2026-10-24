UNMSM coordina rescate de estudiante accidentada durante salida de campo en Huarochirí. (Foto: Captura de X / @robxreyna)
UNMSM coordina rescate de estudiante accidentada durante salida de campo en Huarochirí. (Foto: Captura de X / @robxreyna)
Por Redacción EC

Una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) sufrió un accidente este sábado 24 de octubre durante una salida de campo al Bosque de Zárate, ubicado en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, Lima. La joven se encontraba consciente y acompañada por uno de los docentes a cargo de la actividad, mientras se coordinaban las labores para su rescate y evacuación.

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