No se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas. Foto: COEN Indeci / X
No se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas. Foto: COEN Indeci / X
Por Redacción EC

Un incendio registrado en un vivero de Los Olivos habría sido provocado, según señaló el alcalde del distrito, Felipe Castillo. La autoridad municipal indicó que el siniestro ocurre en medio de las acciones emprendidas por su gestión para recuperar espacios públicos y combatir actividades vinculadas a la inseguridad ciudadana.

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