Un incendio registrado en un vivero de Los Olivos habría sido provocado, según señaló el alcalde del distrito, Felipe Castillo. La autoridad municipal indicó que el siniestro ocurre en medio de las acciones emprendidas por su gestión para recuperar espacios públicos y combatir actividades vinculadas a la inseguridad ciudadana.

Castillo explicó que la municipalidad ha realizado operativos y cerrado bares clandestinos ubicados en la zona de Pro, medidas que, habrían generado amenazas contra funcionarios y trabajadores municipales.

“Las mafias quieren retomar ese control con el ‘gota a gota’, secuestros y sicariatos, todo eso generaba inseguridad. Por las mañanas trabajaban como restaurantes o cevicherías y de noches como bares clandestinos, donde las mujeres aparentemente ofrecían servicios sexuales”, indicó a El Comercio.

De acuerdo con el burgomaestre, algunos trabajadores que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incendio, manifestaron haber observado a personas sospechosas merodeando en los alrededores minutos antes de que se iniciara el siniestro. Estos testimonios, precisó, forman parte de los elementos que deberán ser evaluados durante las investigaciones para determinar las causas del suceso.

La determinación de si el fuego fue provocado corresponderá finalmente a las investigaciones de las autoridades competentes.

Castillo criticó, además, que algunos regidores hayan intentado, aprovechar políticamente la emergencia. Pese a ello, aseguró que la municipalidad continuará con las acciones de control y fiscalización para mantener el orden y recuperar los espacios intervenidos.

Incendio forestales

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informa que un total de 6 incendios forestales reportados entre el miércoles 5 y domingo 9 de agosto en los distritos de Chiara, Sara Sara y San José de Ushua (Ayacucho); Huayopata y Kimbiri (Cusco), así como en Cabanaconde (Arequipa), fueron extinguidos en su totalidad.