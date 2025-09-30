Un trágico accidente ocurrió la tarde del lunes en Independencia, cuando un bus de la Policía Nacional atropelló a un hombre de 77 años en inmediaciones de la estación Los Jazmines del Metropolitano. La víctima, identificada como Félix Vicente Obregón Pajuelo, perdió la vida en el acto.

El hecho se produjo alrededor de las 6:00 p. m., cuando el adulto mayor intentaba cruzar la vía exclusiva. Testigos señalaron que, tras el impacto, el cuerpo fue arrastrado varios metros por la unidad policial.

Minutos después, personal del Cuerpo General de Bomberos llegó a la zona y confirmó el deceso.

Familiares del señor Obregón acudieron al lugar entre reclamos y pedidos de explicaciones a los agentes presentes. Según contaron, el hombre se dedicaba al reciclaje.

Vecinos de la urbanización denunciaron que en ese tramo son habituales los accidentes de tránsito y exigieron mayor control vehicular, así como mejoras en la señalización para proteger a los peatones.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) lamentó lo ocurrido y señaló en un comunicado que el peatón cruzó la vía con el semáforo en rojo. También precisó que brindó apoyo para las investigaciones y que el tránsito de buses del Metropolitano no se vio interrumpido tras el accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.