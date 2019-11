El Ministerio Público de Lima Lima Norte solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Luis Sevilla Paredes, el conductor que en estado de ebriedad atropelló a 11 personas la madrugada del 9 de noviembre, en el distrito de Independencia. Dos personas fallecieron producto del accidente.

Mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Lima Norte informó que el sujeto de 35 años permanece en la carceleta del Poder Judicial y que la audiencia de prisión preventiva se desarrollará el martes 12 a las 17:00 p.m.

Según los testigos, manejaba a excesiva velocidad, emanaba un fuerte olor a licor y se pasó la luz roja en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Túpac Amaru. El chofer dio positivo en la prueba de dosaje etílico.

También se detalló que Luis Sevilla manejaba con la licencia de conducir vencida. Esta había caducado en junio pasado. Una de las víctimas de este lamentable accidente fue Andrea Katherin Cabrejo Solano, de 18 años, mientras que el segundo fallecido aún no es identificado.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para mañana, el martes 12 de noviembre, la audiencia de prisión preventiva contra Jorge Luis Sevilla Paredes. La diligencia se realizará a las 5 de la tarde.

-Reincidente-

En el récord de infracciones, Luis Sevilla Paredes registra cuatro faltas graves, por las cuales ya ha pagado las multas respectivas. También, aparece una medida cautelar en su contra.

La PNP le impuso esas sanciones por no hacer señales ni tomar las precauciones para girar, “circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas”, no usar o no contar con cinturón de seguridad, y por desplazarse en un vehículo que no cuenta con las “luces y dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes”.

Además, la policía de tránsito le ha impuesto otras cinco sanciones, también por faltas graves, que Sevilla ha apelado.