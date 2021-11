El taxista Ricardo López Fajardo fue herido de bala en el pie por el chofer de un auto que le chocó. El hecho se produjo en el cruce de la Av. Carlos Izaguirre con Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia.

“Yo soy una taxista informal que trabaja de noche, justo recogía una carrera a la altura del McDonald’s de Izaguirre y por atrás me impacta un auto. Bajo, me voy a reclamar y me dice (el chofer) que ‘vamos a arreglar’. Bajo a mi pasajero de mi carro y lo dejo en el paradero. Entonces, el señor agarra, hace una mala maniobra y se fuga”, detalló López a América Noticias.

Taxista fue baleado por chofer que lo chocó

Durante varias cuadras, el taxista persiguió al sujeto que intentó escapar. “Lo cierro. Detrás mío venía un patrullero de emergencia. Lo querían bajar al señor (de su auto). Yo dije: ‘jefe, está borracho porque me ha chocado’. Y veo que el hombre saca algo como un carnet y se lo muestra a la Policía”, señaló.

Tras la intervención al chofer, los agentes policiales se retiraron del lugar dejando a los dos hombres. En ese momento, López le reclamó al conductor si le daría algo por los daños a su auto debido al choque.

“Yo lo empujo, le digo: ‘me vas a dar algo’. Se cae a su carro, saca un arma, rastrilla y me dispara en la pierna. Ya los Policías para ese rato ya se habían ido. Me dejaron solo”, indicó.

De acuerdo al matinal, la bala rozó el talón derecho del taxista y finalmente el proyectil impactó en su pie izquierdo. “Se dio a la fuga. Me iba a disparar de vuelta. Ha estado ebrio. Al comienzo cuando me choca intentó bajar y tambaleaba. Además, olía a trago”, aseguró.

El taxista Juan López fajardo, de 33 años, recibió un impacto de bala en su pie. Foto: Cesar Bueno/@photo.gec.

