Una joven murió tras ser embestida por una coaster el último miércoles en el cruce de las avenidas Bolívar y Brasil, en el distrito de Jesús María. El atropello ocurrió cuando la víctima iba de regreso a su domicilio tras culminar sus clases en Idiomas Católica.

De acuerdo con América Noticias, eran las 11:50 a.m. cuando Estefanía Huamán Huaynate (25) no se percató que la luz del semáforo cambió cuando estaba cruzando la pista. “La muchacha estaba distraída. No se dio cuenta que la luz estaba en rojo. Caminó y le dio por delante el auto”, contó un testigo.

Ella fue trasladada al Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre donde falleció. El conductor de la unidad identificado como George Jhonnatan Aquino Castañeda fue denunciado en la comisaría de Jesús María.

Familiares de Estefanía Huamán contaron que la joven recién había culminado la carrera de Administración. “Sus deseos de superación eran muy grandes. Le gusta estudiar. Pido justicia. No es justo que jóvenes inocentes se vayan de este mundo”, señaló una de las familiares de la víctima.

Las cámaras de seguridad instaladas en el cruce de ambas avenidas servirán claves para la investigación a cargo de la Policía Nacional. Por su parte, vecinos contaron que la intersección de ambas vías (Brasil y Bolívar) es un punto de imprudencia por parte de conductores y peatones debido a la falta de fiscalización.

