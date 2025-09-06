La tranquilidad de la mañana en La Molina se vio interrumpida luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo y terminara empotrándose contra un restaurante ubicado en la zona de Santa Felicia. El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. y, pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos.

De acuerdo con el general Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana, el automóvil atravesó la reja metálica y la puerta enrollable del establecimiento, ocasionando serios daños materiales. La hora del incidente evitó una tragedia mayor, ya que el local aún se encontraba cerrado al público y sin trabajadores en su interior.

El choque también afectó el medidor eléctrico del restaurante, lo que obligó la intervención de personal de Luz del Sur para cortar el suministro de energía y prevenir un posible incendio.

Conductora fue trasladada a la comisaría de La Molina para diligencias e investigación. (Foto: Captura/Canal N)

La conductora, quien reconoció haber confundido el pedal del freno con el del acelerador mientras intentaba estacionar, fue trasladada por la Policía Nacional a la comisaría de Santa Felicia. Allí se le practicará el examen toxicológico y se desarrollarán las diligencias de ley correspondientes.

Hasta el lugar llegaron unidades de Serenazgo, bomberos y personal de riesgos y desastres, quienes colaboraron en el retiro del vehículo, que quedó atrapado dentro del local. Para evitar más daños, fue necesario cortar parte de la estructura metálica.

Serenazgo y bomberos acudieron al lugar para controlar la emergencia en La Molina. (Foto: Captura/Canal N)

La propietaria del restaurante acudió al lugar y confirmó que el vehículo involucrado cuenta con seguro, por lo que ya se coordinan los trámites necesarios para cubrir los costos de reparación. Aún no se ha determinado el monto de los daños, aunque se reportaron pérdidas significativas en la infraestructura del establecimiento.

