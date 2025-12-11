La Molina: mujer de 70 años sufre grave lesión en la pierna tras ser atropellada por bus del corredor Rojo.

Una mujer de aproximadamente 70 años resultó gravemente herida la tarde de este jueves tras ser atropellada por un bus del corredor Rojo en el cruce de las avenidas Javier Prado Este y La Molina, en el distrito de La Molina. La víctima, que cruzaba la zona peatonal, sufrió una seria lesión en la pierna producto del impacto.

En un primer mensaje difundido en X, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que “se reportó un atropello en la avenida La Molina (...) que involucra a un bus de la ruta 209 del Corredor Rojo (placa AWE-835)”. Agregó que la persona afectada aún no había sido identificada.

Horas después, mediante un comunicado, la entidad lamentó “profundamente el accidente registrado a la altura del paradero La Molina, en el ingreso a la vía segregada, que involucra al bus de placa AWE-835 y a una mujer de aproximadamente 70 años”. La ATU precisó que personal de la institución, junto con bomberos y serenazgo, atendió a la víctima y dispuso su traslado a una clínica para recibir atención especializada.

La autoridad detalló además que su personal permanece en el centro de salud para supervisar el proceso de atención tras la activación del SOAT, y que se verifica que la empresa concesionaria Allin Group S.A. asuma los gastos correspondientes.

“Asimismo, se verifica que la empresa concesionaria (...) asuma los gastos y seguros que correspondan, de acuerdo a lo que establece la ley”, indicó.

De acuerdo con el comunicado, el conductor fue llevado a la comisaría de Santa Felicia para brindar su declaración. La ATU afirmó que coordina con la Policía Nacional y espera el resultado de las investigaciones que determinarán las causas del accidente.