Lamentable. Una adulta mayor está en coma luego de ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga en La Victoria. La víctima tiene 79 años y presenta fracturas en la cadera, brazos y cabeza. Asimismo, tiene una hemorragia que no para desde el día del accidente.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cuando la camioneta de color blanco arrolla a la anciana que salía de una misa. El chofer se detiene y observa la situación; sin embargo, sigue con su camino y no auxilia a la abuelita .

Los familiares están sumamente preocupados por su estado de salud y por los gastos médicos que no pueden cubrir debido a la que la mujer no cuenta con seguro ni SIS.

Los doctores ordenaron que la adulta mayor sea derivada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, aún no ha sido trasladada porque no hay camas disponibles, lo que indigna a los parientes.

“Mi mamá está en coma, inconsciente. Está en neurotrauma y no la pasan a UCI porque no hay camas. La han referido a UCI, pero todavía no hay camas”, comentó su hijo a Buenos Días Perú.

Los familiares piden apoyo para acceder a más imágenes de las cámaras de seguridad donde se pueda ver la placa del auto y así puedan reconocer al chofer que atropelló a la anciana.

“Queremos saber quién es el responsable. Mi mamá está muy grave y acá estamos muy nerviosos, asustados”, señaló el pariente.