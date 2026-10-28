Según Gino Marzano, Villar habría perdido el conocimiento al momento de impactar contra Lizeth | Foto: Captura de 'Magaly TV la Firme' (YouTube) / Archivo EC / Composición EC
Según Gino Marzano, Villar habría perdido el conocimiento al momento de impactar contra Lizeth | Foto: Captura de 'Magaly TV la Firme' (YouTube) / Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Gino Marzano, hermano de la fallecida deportista Lizeth Marzano, afirmó que Adrián Villar cambió su versión sobre el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, al señalar que sufrió un estado de somnolencia tras ingerir un medicamento para tratar una infección estomacal.

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