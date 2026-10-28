Gino Marzano, hermano de la fallecida deportista Lizeth Marzano, afirmó que Adrián Villar cambió su versión sobre el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, al señalar que sufrió un estado de somnolencia tras ingerir un medicamento para tratar una infección estomacal.

Y es que la supuesta nueva declaración de Villar, difundida este martes 28 de octubre en “Magaly TV”, señala que el investigado consumió un antibiótico durante la mañana del accidente.

¿Qué habría declarado Adrián Villar sobre el atropello de Lizeth Marzano?

De acuerdo con el documento expuesto en el programa, el investigado sostuvo que, tras detenerse en un semáforo de la avenida Camino Real, sufrió una desconexión al acelerar, sintiendo un primer golpe y luego un segundo, momento en el que habría recuperado el conocimiento.

“Puse mi pie en el acelerador y a partir de ahí todo es muy confuso para mí, no sé qué pasó”, habría dicho, para luego escribir lo que habría visto segundos después del impacto.

Lizeth Marzano era una destacada deportista

“Me di cuenta de que mi cuerpo y mi cabeza estaban recostados en la puerta y ventanas del piloto... Veo un árbol, hojas y ramas en la parte frontal del carro y la figura del torso inferior de una persona yéndose hacia la derecha. Todo esto en dos o tres segundos, cuando vi eso me asusté mucho, no podía reaccionar...”, habría dicho.

En el mismo documento, el investigado agregó que, tras el impacto, regresó a su casa, se cambió de ropa y volvió en bicicleta al lugar del accidente, hacia donde creía que había ocurrido.

A cuatro meses del accidente que dejó sin vida a Lizeth Marzano, la PNP realizó diligencias de pruebas de luminol en el auto de Adrián Villar, en la División de Tránsito distrito de La Victoria | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Hermano de Lizeth Marzano cuestiona nueva versión de Adrián Villar

Frente a esta versión, Gino Marzano cuestionó lo declarado por el conductor ante las autoridades y señaló que su explicación habría cambiado respecto a lo que sostuvo inicialmente.

“La primaria fue que no paró porque pensó que era un scooter, ahora, que estaba bajo los efectos de un remedio e indicó que eso había generado un tema de somnolencia”, sostuvo el hermano de la deportista.

Marzano también identificó el medicamento mencionado como Bactrim y rechazó que su consumo pudiera provocar la reacción descrita por Villar.

Estas serían las nuevas declaraciones de Adrián Villar | Foto: Captura de 'Magaly TV'

Adrián Villar cumple nueve meses de prisión preventiva

Por este caso, Adrián Villar cumple una medida de nueve meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro, que vence el próximo 25 de noviembre.

Ante la proximidad del término de la medida, la familia de Lizeth Marzano solicita celeridad a las autoridades judiciales en el desarrollo del proceso.