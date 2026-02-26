El Ministerio Público realizará este jueves, a las 11:00 p. m., la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de Lizeth Marzano Noguera, deportista y campeona nacional que fue atropellada el pasado 17 de febrero en San Isidro por un vehículo conducido por Adrián Villar, de 21 años.

La diligencia fiscal busca determinar la trayectoria exacta de la unidad y esclarecer las circunstancias del impacto. Paralelamente, colectivos ciudadanos han convocado a un plantón a las 9:00 p. m. en las inmediaciones del lugar del accidente para exigir justicia y denunciar presuntas irregularidades en el manejo del caso.

El caso también alcanza al entorno cercano de Villar, pues la Fiscalía analiza un presunto encubrimiento por parte de la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Villar, ha sido incluida en la investigación por presunto encubrimiento personal y deberá brindar su declaración el próximo 3 de marzo.

Asimismo, el Ministerio Público, a través de la fiscal provincial Yanet Roller Rodríguez, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince, dispuso la lectura y extracción de información del teléfono celular personal de Villar.

De otro lado, se reveló la identidad de los suboficiales José Serván Noa y John Matencio Arteaga, policías de la comisaría de Orrantia del Mar, quienes acudieron al edificio donde se refugiaba Villar tras el atropello pero no procedieron con su detención a pesar de encontrarse dentro del periodo de flagrancia, como reveló un informe de ‘Magaly TV’.

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, anunció una investigación administrativa disciplinaria contra dichos efectivos.

“La pesquisa será prolija, correcta y justa respecto a los agentes que no detuvieron al responsable. Si hay algo que tengan que ver, tengan la plena seguridad de poner mano absolutamente dura” , declaró el oficial.

Villar, quien actualmente cumple 72 horas de detención preliminar, es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

VIDEO RECOMENDADO: