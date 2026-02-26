Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A las 11 p.m. está prevista la diligencia fiscal, mientras que colectivos ciudadanos protestarán en busca de justicia para Marzano y su familia | Foto: Archivo GEC
A las 11 p.m. está prevista la diligencia fiscal, mientras que colectivos ciudadanos protestarán en busca de justicia para Marzano y su familia | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Ministerio Público realizará este jueves, a las 11:00 p. m., la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de Lizeth Marzano Noguera, deportista y campeona nacional que fue atropellada el pasado 17 de febrero en San Isidro por un vehículo conducido por Adrián Villar, de 21 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.