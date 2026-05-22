Adrian Yumbato Castel falleció en Los Olivos tras el impacto de un camión recolector de basura mientras se transportaba en su motocicleta por la cuadra 54 de la avenida Gerardo Unger

El fallecido se dirigía a su centro de labores cuando fue impactado lateralmente por el carro pesado, el cual lo derribó y luego aplastó con sus llantas traseras. El conductor del vehículo pesado escapó de la escena.

El motociclista murió al instante aplastado por un camión de basura que huyó del lugar. (América TV)

Un camión recolector de basura atropella a un motociclista en la avenida Gerardo Unger, en Los Olivos, y luego huye del lugar. La víctima, Adrián Jumbató Castél, fallece en el acto camino al trabajo. Testigos señalan que el vehículo iba a excesiva velocidad y la familia espera que aparezcan más videos para identificar al conductor.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del choque entre ambas unidades. Las imágenes muestran que el camión desvió su trayectoria repentinamente e impactó contra el motociclista.

Agentes de la Policía Nacional del Perú informaron que los primeros videos analizados carecen de nitidez sobre la placa de rodaje. Ante esta situación, los familiares solicitaron el apoyo de los comercios locales para obtener grabaciones adicionales. La institución coordina con el Ministerio Público para identificar al chofer prófugo mediante registros audiovisuales de sectores colindantes.

Yumbato Castel trabajaba de forma independiente y residía en el distrito de Comas. Sus restos reciben el velatorio correspondiente en su vivienda particular ante la consternación de sus allegados. El fallecido deja a cuatro menores de edad en situación de orfandad tras el desastre vial.