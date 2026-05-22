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El motociclista murió al instante aplastado por un camión de basura que huyó del lugar. (América TV)
El motociclista murió al instante aplastado por un camión de basura que huyó del lugar. (América TV)
Por Redacción EC

Adrian Yumbato Castel falleció en Los Olivos tras el impacto de un camión recolector de basura mientras se transportaba en su motocicleta por la cuadra 54 de la avenida Gerardo Unger

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