Al menos 15 personas resultaron heridas tras un triple choque registrado en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. El accidente involucró a una cúster, una combi y un bus de transporte público que se encontraban en la intersección.

De acuerdo con imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito, los vehículos aguardaban el cambio de luz del semáforo cuando una cúster que circulaba a gran velocidad invadió parte del área verde del Parque Metropolitano Lloque Yupanqui y terminó impactando violentamente contra las otras dos unidades.

El choque generó escenas de gran tensión entre los pasajeros y transeúntes que se encontraban en la zona. En los registros de video se observa cómo un peatón fue lanzado al suelo producto del fuerte impacto, aunque logró sobrevivir al accidente.

Según información preliminar, la cúster involucrada sería un vehículo que operaba de manera informal. En tanto, la combi pertenece a la empresa de transporte Nor Lima, mientras que el bus corresponde a la empresa Sol de Oro.

Tras el accidente, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, efectivos de la Policía Nacional del Perú y ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudieron al lugar para atender la emergencia.

Las autoridades informaron que 12 personas resultaron policontusas y tres sufrieron heridas de gravedad. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia, donde reciben atención médica.

La Policía inició las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente y esclarecer las circunstancias en las que la cúster terminó invadiendo el área verde antes de colisionar con las otras unidades.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

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