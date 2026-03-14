Resumen

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Accidente múltiple en Universitaria con Naranjal: cúster invade área verde y provoca choque. (Foto: Captura/TVPERÚ)
Accidente múltiple en Universitaria con Naranjal: cúster invade área verde y provoca choque. (Foto: Captura/TVPERÚ)
Por Redacción EC

Al menos 15 personas resultaron heridas tras un triple choque registrado en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. El accidente involucró a una cúster, una combi y un bus de transporte público que se encontraban en la intersección.

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