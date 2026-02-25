Este miércoles, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince, incluyó a la periodista Marisel Linares en las investigaciones por la muerte de Lizeth Marzano, deportista y campeona nacional de buceo.

Marzano perdió la vida el 17 de febrero en la intersección de la avenida Camino Real y la calle 8, en San Isidro, cuando Adrián Villar, hijo de la pareja de Marisel y quien conducía un auto de su propiedad, atropelló fatalmente a la joven deportista.

Según el documento oficial, Linares Chávez, quien fue captada por las cámaras reunida con Villar tras el siniestro, es investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. ​

La Fiscalía sostiene que la conducta de Marisel Linares posterior al accidente podría haber tenido como objetivo impedir la persecución penal contra Adrián Alonso Villar Chirinos, principal investigado, en complicidad con su padre, Rubén Villar, la novia del joven de 21 años, Francesca, y su progenitor, Juan Montenegro.

Cabe señalar que Villar Chirinos enfrenta acusaciones por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Por su parte, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país para el investigado.

Finalmente, el Ministerio Público ha programado la declaración de Marisel Linares para el 3 de marzo a las 9:00 a.m. en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, ubicada en el distrito de La Victoria.