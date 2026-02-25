Resumen

Las imágenes mostraron a la periodista reunida con Adrián Villar, luego de que él atropellara y causara la muerte de la joven deportista con un vehículo registrado a su nombre. | Foto: Archivo GEC / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince, incluyó a la periodista Marisel Linares en las investigaciones por la muerte de Lizeth Marzano, deportista y campeona nacional de buceo.

