Los heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos para que reciban atención médica | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
Accidente del Metropolitano
Accidente del Metropolitano

  Los heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos para que reciban atención médica | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    Los heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos para que reciban atención médica | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

  Agentes de la Policía llegaron al lugar de la emergencia | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    Agentes de la Policía llegaron al lugar de la emergencia | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

  El accidente ocurrió poco antes de las 7 de la mañana | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    El accidente ocurrió poco antes de las 7 de la mañana | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

  El accidente dejó como saldo 36 personas heridas, las cuales fueron evacuadas a diferentes clínicas y hospitales de la capital para ser atendidas | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    El accidente dejó como saldo 36 personas heridas, las cuales fueron evacuadas a diferentes clínicas y hospitales de la capital para ser atendidas | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

  Bomberos llegaron al lugar del accidente para realizar sus labores y rescatar a los heridos | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    Bomberos llegaron al lugar del accidente para realizar sus labores y rescatar a los heridos | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

  Las causas del accidente se encuentran en proceso de investigación | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
    Las causas del accidente se encuentran en proceso de investigación | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

Redacción EC
Un bus del Metropolitano contra la base del puente en la estación México, que está ubicada en la Vía Expresa, en el distrito de La Victoria.

El accidente dejó como saldo 36 personas heridas, las cuales de la capital para recibir atención médica.

Bomberos llegaron al lugar del accidente para realizar sus labores y rescatar a los heridos | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
Según informó América Noticias, producto del fuerte impacto, que ocurrió antes de las 7 de la mañana, el conductor de la unidad se encuentra en estado delicado.

ATU se pronuncia tras accidente

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que procedieron a activar sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Asimismo, la entidad precisó que se tomaron las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. “Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”, indica.

Agentes de la Policía llegaron al lugar de la emergencia | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec
Revisa en la galería de fotos que acompaña la nota cómo quedó la unidad del Metropolitano que protagonizó el accidente esta mañana.

