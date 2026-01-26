Un bus del Metropolitano impactó en la mañana de este lunes contra la base del puente en la estación México, que está ubicada en la Vía Expresa, en el distrito de La Victoria.

El accidente dejó como saldo 36 personas heridas, las cuales fueron evacuadas a diferentes clínicas y hospitales de la capital para recibir atención médica.

Bomberos llegaron al lugar del accidente para realizar sus labores y rescatar a los heridos | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

Según informó América Noticias, producto del fuerte impacto, que ocurrió antes de las 7 de la mañana, el conductor de la unidad se encuentra en estado delicado.

ATU se pronuncia tras accidente

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó a través de sus redes sociales que procedieron a activar sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Asimismo, la entidad precisó que se tomaron las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. “Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”, indica.

Agentes de la Policía llegaron al lugar de la emergencia | | Foto: Joseph Angeles / @photo.gec

Revisa en la galería de fotos que acompaña la nota cómo quedó la unidad del Metropolitano que protagonizó el accidente esta mañana.

