Durante la mañana del sábado 14 de noviembre, una cúster de la empresa Holding Express chocó con un árbol a la altura de la cuadra 12 de la avenida Benavides, en el distrito de Miraflores, y ha dejado a al menos siete personas heridas, incluido el conductor de la unidad, según información de la Policía Nacional (PNP).

Según información preliminar, el accidente habría ocurrido alrededor de las 8 de la mañana, luego de que el chofer perdiera el control del vehículo -sin confirmar alguna falla técnica o mala maniobra- y terminara empotrado frente a un árbol ubicado en la verma central de la vía.

#Miraflores #VecinoReporta 14/11/2026 Cdra 12 Av. Benavides. Hay heridos https://t.co/7mOkAYxxE4 — Vecinos.Miraflorinos (@vecmiraflorinos) November 14, 2026

Imágenes que circulan en redes sociales evidencian el fuerte impacto del bus de la empresa conocida como la línea ‘S’ -de colores blanco y rojo- que cubre la ruta Surco-Callao. La parte frontal fue la que recibió el mayor de los daños, dejando al conductor herido en el proceso, además del cobrador que lo acompañaba.

A ellos se les suman otros cinco heridos, haciendo un total de siete de manera preliminar, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, gracias a la asistencia de personal de salud, bomberos, agentes de la PNP y miembros del serenazgo de Miraflores.

Tras la emergencia, miembros de la comisaría de San Antonio acudieron a la escena para recabar información de lo sucedido, a la espera de que llegue el equipo que retire la cúster de la verma y cuantifique los riesgos que deja el accidente.

Atropello en la Panamericana Norte

Durante la noche del viernes 13, un hombre fue atropellado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, en Los Olivos, luego que de un bus de transporte público compitiera con otro, sin percatarse de la presencia de la víctima.

Aunque auxiliado por los transeúntes alrededor, autoridades llegaron hasta la escena para confirmar el deceso del sujeto señalado como un vendedor ambulante de chocotejas, luego de que el vehículo se diera a la fuga del lugar de los hechos.

VIDEO RECOMENDADO

Una joven fue hallada sin vida en un descampado de San Martín de Porres, con signos de violencia y un cordón alrededor del cuello. Sus amigas siguieron su última ubicación y encontraron el cuerpo. La Policía detuvo a Daniel Sebastián Chaguayo Yauri, quien niega las acusaciones. Las autoridades revisan cámaras y realizan pericias para esclarecer el crimen.

SOBRE EL AUTOR