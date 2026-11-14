Una cúster de la empresa Holding Express chocó contra un árbol en la avenida Benavides, Miraflores, y dejó al menos siete heridos, durante la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026. (Captura de X @vecmiraflorinos)
Una cúster de la empresa Holding Express chocó contra un árbol en la avenida Benavides, Miraflores, y dejó al menos siete heridos, durante la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026. (Captura de X @vecmiraflorinos)
Por Redacción EC

Durante la mañana del sábado 14 de noviembre, una cúster de la empresa Holding Express chocó con un árbol a la altura de la cuadra 12 de la avenida Benavides, en el distrito de Miraflores, y ha dejado a al menos siete personas heridas, incluido el conductor de la unidad, según información de la Policía Nacional (PNP).

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