Resumen

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Vehículo termina frente a bus del Metropolitano luego de accidente en Miraflores. Foto: @alvaroarvicente/X
Vehículo termina frente a bus del Metropolitano luego de accidente en Miraflores. Foto: @alvaroarvicente/X
Por Redacción EC

Un nuevo accidente vial se registró la mañana de este lunes 25 de mayo, en la Vía Expresa del Paseo de la República, en el distrito de Miraflores, luego de que un automóvil particular terminara invadiendo el carril exclusivo del Metropolitano tras sufrir un fuerte impacto.

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