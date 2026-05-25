Un nuevo accidente vial se registró la mañana de este lunes 25 de mayo, en la Vía Expresa del Paseo de la República, en el distrito de Miraflores, luego de que un automóvil particular terminara invadiendo el carril exclusivo del Metropolitano tras sufrir un fuerte impacto.

El hecho ocurrió a la altura del puente Benavides, donde el vehículo de color guinda con matrícula D6W-493 perdió el control luego de una colisión en la vía convencional.

Miraflores: automóvil pierde el control y cruza carril exclusivo del Metropolitano. Foto: Captura de video/ATV

De acuerdo con las primeras informaciones, el auto sufrió severos daños en el faro y el parachoques posterior izquierdo producto del impacto. Tras ello, terminó cruzado justo delante de un bus troncal del Metropolitano que avanzaba por el carril exclusivo en ese momento.

Bomberos desplegaron unidades de emergencia

Según el registro oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la alerta fue reportada minutos antes de las 10:00 a. m., lo que motivó el rápido desplazamiento de tres unidades de emergencia hacia la zona. Los Bomberos y personal de emergencia trabajaron para asegurar el área y evitar mayores complicaciones en el tránsito vehicular.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el accidente no dejó heridos de gravedad ni víctimas mortales. El saldo del siniestro se redujo a importantes daños materiales en los vehículos involucrados.

Sin embargo, el incidente ocasionó congestión vehicular en la Vía Expresa y volvió a poner en debate la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de Lima.

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