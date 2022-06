Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este lunes 19 de junio en la avenida 28 de Julio cruce con el jirón Colón, en el distrito de Miraflores.

Según informaron testigos del hecho, el conductor de una camioneta color azul de placa BXP-641 perdió el control de su unidad e impactó por la parte posterior a otro vehículo de color blanco, cuyo conductor realizaba el servicio de taxi.

De acuerdo a la versión de los testigos, el conductor de la camioneta manejaba a excesiva velocidad y se habría pasado la luz roja del semáforo.

MÁS INFORMACIÓN | Ministro Dimitri Senmache detalla cómo enfrentará la delincuencia al igual que el presidente de El Salvador

“Sentí el golpe y ahí pensé que me iba a morir. Si no tenía el cinturón (de seguridad) me mataba”, detalló el conductor del auto blanco, identificado como Yorman Gutiérrez, al canal Latina.

La persona que iba a bordo de la camioneta azul reconoció ante su compañía de seguros que había excedido los límites de velocidad permitidos para circular por dicha vía.

El conductor de la camioneta azul iba a excesiva velocidad. Pudo haber ocasionado una tragedia | Foto: María Fernanda Castro

En tanto, el motociclista Jonatan Martínez se salvó de morir. En las imágenes difundidas se observa que su unidad quedó a un lado de la vía. Mientras que el auto blanco terminó sobre la berma con un gran impacto en la parte trasera. Un daño similar se llevó la camioneta azul.

Accidente vehicular se registró esta madrugada en el distrito de Miraflores. Foto: César Bueno/GEC

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso para determinar las causas del accidente.