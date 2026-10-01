Un motociclista de 20 años falleció tras sufrir un violento accidente de tránsito en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en el límite entre Independencia y Los Olivos. El choque ocurrió a las 11:30 de la noche en la avenida Alfredo Mendiola, a pocos metros del Óvalo Izaguirre, cuando la víctima retornaba a su vivienda a bordo de su motocicleta lineal.

Un bus de transporte público de la conocida empresa El Chino embistió al motociclista identificado como Carlos Antonio Ochoa Mendoza. El chofer de la unidad prefirió acelerar su marcha y escapó de la escena sin prestar auxilio a la persona afectada, quien quedó tendida sobre el pavimento con graves heridas que ocasionaron su muerte.

El motociclista murió tras ser embestido por un bus en Panamericana Norte. (Foto: César Grado / @photo.gec)

El motociclista murió tras ser embestido por un bus en Panamericana Norte. (Foto: César Grado / @photo.gec)

El motociclista murió tras ser embestido por un bus en Panamericana Norte. (Foto: César Grado / @photo.gec)

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para acordonar el perímetro y realizar las diligencias de levantamiento del cadáver. Los peritos de criminalística recogieron diversas evidencias en el lugar con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes sobre este hecho.

En este sector específico del accidente se ejecutan obras de reparación vial que reducen la pista de dos carriles a uno solo. La falta de señalización adecuada en este tramo de la avenida Alfredo Mendiola representó un factor determinante en el trágico desenlace.

Los familiares del joven acudieron al lugar de los hechos para solicitar la máxima celeridad en las pesquisas de las autoridades competentes. Ellos pidieron a las municipalidades de Independencia y de Lima la pronta entrega de los videos de las cámaras de seguridad para identificar la placa del vehículo.