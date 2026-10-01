El motociclista murió tras ser embestido por un bus en Panamericana Norte. (Foto: César Grado / @photo.gec)
El motociclista murió tras ser embestido por un bus en Panamericana Norte. (Foto: César Grado / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un motociclista de 20 años falleció tras sufrir un violento accidente de tránsito en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en el límite entre Independencia y Los Olivos. El choque ocurrió a las 11:30 de la noche en la avenida Alfredo Mendiola, a pocos metros del Óvalo Izaguirre, cuando la víctima retornaba a su vivienda a bordo de su motocicleta lineal.

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