Una niña de dos años murió tras ser atropellada por un camión en el paradero conocido como ‘Lavadero’ situado a la altura del kilómetro 16.5 en la Carretera Central en el distrito de Ate.

Imágenes difundidas por América Noticias muestran el momento del accidente de tránsito. En el video registrado por cámaras de seguridad se observa cuando la progenitora Jessica Aylas Huaranga habla por celular en medio de la pista mientras la pequeña está sentada en la vía cerca de los pies de su madre.

Entonces en la escena aparece el camión que está retrocediendo lentamente. Ahí empuja a Aylas Huaranga, de 28 años, quien resulta ilesa, pero su pequeña fue atropellada por el vehículo de carga conducido por Carlos Efraín de la Cruz Mestanza de 42 años. Ante los gritos de la mujer, el chofer recién se percató de lo ocurrido.

“Estaba vacío. Ni siquiera [el camión] estaba cargado ni para que diga que no me ha visto porque yo vine caminando. No había nada. Estaba libre […] Corrí para detenerlo. Le choqué la puerta”, dijo la madre, quien contó que en ese momento se dirigía a su centro de trabajo.

El chofer Cruz Mestanza fue llevado a la comisaría de Huaycán en Ate. Mientras, que un fiscal ordenó el levantamiento del cadáver de la niña para ser trasladado a la morgue.

Menor murió tras ser atropellada por camión en la Carretera Central en Ate (Video: América Noticias)