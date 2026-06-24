Una trabajadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) murió atropellada por un bus del Corredor Azul en el Cercado de Lima esta mañana, mientras realizaba labores de colocación de conos en el carril exclusivo y en medio del tránsito intenso de las primeras horas del día.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Uruguay y Garcilaso de la Vega, cuando Ana Castro Garay estaba habilitando el pase de los buses azules a la altura del paradero. Todo esto durante la mañana de hoy, miércoles 24 de junio.

Un bus del Corredor Azul atropelló en retroceso a una orientadora de la ATU. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Un bus del Corredor Azul atropelló en retroceso a una orientadora de la ATU. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Según testigos, uno de los buses de placa ABC-808 retrocedió luego de ingresar al carril y no se percató de la presencia de la orientadora de la ATU en medio de la pista mientras removía y colocaba los conos anaranjados.

Un bus del Corredor Azul atropelló en retroceso a una orientadora de la ATU. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

En ese momento, Castro Garay no pudo salir de la pista, cayó al suelo y finalmente fue arrollada por el vehículo del Corredor Azul. El accidente acabó con su vida instantáneamente.

Personal municipal y de la ATU llegó al lugar, mientras que el chofer de la unidad permaneció dentro del vehículo mientras se realizaban las primeras indagaciones. Para el mediodía, el cuerpo de la orientadora seguía en medio de la pista en medio de espectadores y transeúntes.

El chofer de la unidad involucrada en el accidente quedó en manos del personal de la policía que cercó el carril y la zona del incidente. Esto generó durante varias horas de la mañana congestión vehicular en el tramo de la Av. Garcilaso de la Vega, mientras los buses del Corredor Azul tuvieron que utilizar los otros carriles para seguir con su ruta en el Cercado de Lima.