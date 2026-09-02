Un camión de carga pesada colisionó esta mañana contra varios vehículos que estaban detenidos en un semáforo en rojo en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. El choque múltiple ocurrió en las primeras horas del día y causó graves daños materiales, además de al menos una persona fallecida y otras con lesiones de consideración.

El fuerte impacto dejó, según América Noticias, un muerto y otras personas heridas de gravedad, quienes fueron auxiliados por los bomberos y personal de Serenazgo de la zona.

Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:50 a.m. a la altura del kilómetro 35 de la Panamericana Norte, en el límite entre los distritos de Puente Piedra y Ventanilla. Esta zona registra un alto tránsito de vehículos de transporte de carga y de pasajeros a esa hora de la mañana.

La colisión por alcance involucró a un total de seis unidades de transporte. Entre los afectados figuran al menos cuatro vehículos pesados entre camiones de carga y una cisterna, y dos automóviles particulares que esperaban el cambio de luces en la vía.

Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)

Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)

Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona revelan la secuencia de los hechos en el sentido de sur a norte. Los automóviles permanecían estacionados por la luz roja de un semáforo en el paradero Flecha cuando una cisterna no se detiene y los impacta por alcance. El chofer de esta cisterna perdió la vida, mientras que los tripulantes de los otros vehículos sufrieron lesiones de consideración.

Ante la magnitud del choque, el personal de serenazgo de la jurisdicción llegó rápidamente para colaborar con el ordenamiento del tránsito. Los agentes municipales acordonaron el sector para facilitar las labores de auxilio y evitar nuevos incidentes en la autopista.

Atienden a heridos por choque múltiple en Panamericana Norte

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú dispuso el envío de unas ocho unidades de rescate y emergencias médicas a la zona del desastre. Los efectivos concentraron sus esfuerzos en la liberación de los heridos atrapados en las cabinas de los vehículos.

Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)

El centro de operaciones de la institución médica de rescate reportó el despliegue de tres ambulancias y unas cinco unidades más de rescate y apoyo.

Mientras tanto, la Panamericana Norte vio interrumpido su tránsito en el sentido sur a norte durante varias horas, a la espera que los vehículos accidentados sean retirados del lugar. De igual forma, el sentido contrario también se vio afectado porque uno de los camiones invadió la vía contraria al volcarse durante el impacto.

Esta labor se vio retrasada por la atención de heridos y las primeras diligencia fiscales y policiales sobre el múltiple accidente de tránsito. Mientras tanto, todos los vehículos se vieron obligados a usar las vías auxiliares de la carretera.