Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)
Un camión chocó por alcance a otros carros en un semáforo en rojo esta mañana en Puente Piedra, en medio de la Panamericana Sur. (América TV)
Por Redacción EC

Un camión de carga pesada colisionó esta mañana contra varios vehículos que estaban detenidos en un semáforo en rojo en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. El choque múltiple ocurrió en las primeras horas del día y causó graves daños materiales, además de al menos una persona fallecida y otras con lesiones de consideración.

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