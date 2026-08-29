Dos muertos deja choque entre bus de Cruz del Norte y colectivo en la Panamericana Norte. (Foto: Captura / Latina)
Dos muertos deja choque entre bus de Cruz del Norte y colectivo en la Panamericana Norte. (Foto: Captura / Latina)
Por Redacción EC

Dos personas fallecieron durante la madrugada de este sábado 29 de agosto tras el choque entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte y un auto colectivo en la Panamericana Norte. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 155, en el límite de los distritos de Huaura y Végueta, en la región Lima.

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