Panamericana Sur: tráiler invade carriles y embiste a bus turístico tras presunta falla mecánica. (Foto: Captura/@RogerAderly)
Redacción EC

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este domingo en la Panamericana Sur, a la altura de , cuando un tráiler cargado de mercadería se despistó e impactó contra un bus que trasladaba a turistas.

Según medios locales, el vehículo pesado habría perdido el control en la bajada de la avenida María Reiche debido a una presunta falla en los frenos. Tras ello, ingresó de manera intempestiva a la carretera e invadió varios carriles hasta embestir al ómnibus turístico que circulaba por la vía.

Carlos Salas Abusada
Al lugar acudieron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia. Hasta el cierre de esta nota, no se había precisado el número de personas heridas ni la magnitud de los daños materiales ocasionados.

