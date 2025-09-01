Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este domingo en la Panamericana Sur, a la altura de Villa El Salvador, cuando un tráiler cargado de mercadería se despistó e impactó contra un bus que trasladaba a turistas.
Según medios locales, el vehículo pesado habría perdido el control en la bajada de la avenida María Reiche debido a una presunta falla en los frenos. Tras ello, ingresó de manera intempestiva a la carretera e invadió varios carriles hasta embestir al ómnibus turístico que circulaba por la vía.
Al lugar acudieron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia. Hasta el cierre de esta nota, no se había precisado el número de personas heridas ni la magnitud de los daños materiales ocasionados.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
