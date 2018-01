[ACTUALIZACIÓN] Esta mañana, en el tercer día de búsqueda, los rescatistas encontraron los cadáveres de dos mujeres en el acantilado de Pasamayo. Uno pertenece a Indira Díaz Pasache (20) y el otro a Ada Burga Henriod (79).



[NOTA ORIGINAL]



Luego de dos días de trabajos de rescate, anoche se recuperaron 50 cuerpos de las víctimas mortales de la caída de bus en el Serpentín de Pasamayo.



El Ministerio Público informó que se entregaron los cuerpos a sus familiares con sus respectivos certificados de fallecimiento.

Cabe indicar que los familiares de Indira Díaz Pasache piden que no cese su búsqueda pues un video de seguridad muestra cuando la joven subió al bus siniestrado.

La lista de fallecidos es la siguiente:

1. Sixto Alejandro Oyola Grados(59)

2. D. C. A. L (3)

3. Ana Angelica Cardenas Vivas (57)

4. Raul Felipe Sanchez Sotelo ( 20)

5. Maria Isabel Naupari Ramirez (30)

6. Consuelo Quintana Falcón

7. Andrea Fernanda Cóndor Chirito

8. Lucy Amanda Polo Ramirez (25)

9. Dionicio Javier Tapia Alvaro (45)

10. Margarita Alicia Vergara Díaz de Merino

11. William Chapalliquen Anton (52)

12. Cecilia Emperatriz Fernandez Morales

13. Astrid Aime Sánchez Falero

14. Fernando Eugenio Bustamante Méndez

15. Tatiana Mariella Velazco Portocarrero (50)

16. S. C. C. (10)

17. S V P L (12)

18. Ana María del Pilar Bustamante Mendez

19. Maria Karina Guardales Rodriguez (42)

20. Hugo Tisnado Calcina

21. Lenin Genaro Meza Ortiz

22. Gisella Milagros Maturrano Reyes (38)

23. Ivan Wenceslao Jimenez Diaz (25)

24. Yomaira Yaneth Quiche Nicho (23)

25. José Miguel Rojas Bernal

26. Luz Ramírez Ochoa de Polo

27. Alejandro Erick Laguna Huapaya

28. Leticia Lizet Lezameta León

29. América Mercedes Cabello Antonio

30. Angela Fiorella García Bautista

31. Luz Mary Soto Díaz

32. Jenny Flor Suárez Peña

33. Clorinda Ventocilla de Urbano

34. Piero Alexis Ojeda Espinoza

35. Armando Gutiérrez Aldoradin

36. Sofía Esther Chirito Cano

37. Irene Palomino Sánchez

38. Toribio Torres Saucon

39. William Teodocio Romero Aranda

40. Carlos Eduardo López Romero

41. Luis Alberto Montes Bazalar

42. Elmer Condor Lucchini

43. Ángel Eduardo Alcántara Montes

44. Pedro Carranza Rojas

45. Derek Ojeda Perochena

46. José Mercedez Urbano López

47. Carlos Guillermo Mechato Araujo

48. Johana García García

49. Emilio Edubino Moncada Ferrebu

50. Lorena Liliana Lezemeta León





El ministro de Educación, Idel Vexler, confirmó que una de las víctimas mortales es Cecilia Fernández Moreales, quien trabajó hasta hace unos días en la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Minedu.

Me entristece recibir la noticia del deceso de Cecilia Fernández Morales en el accidente de Pasamayo. Ella trabajó hasta hace unos días en @MineduPeru. Mi corazón está con su familia y con la de todas las víctimas en estos difíciles momentos. — Idel Vexler (@ivexler) 3 de enero de 2018

De igual forma, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, se pronunció por la muerte de una trabajadora de su sector. "Lamento mucho el fallecimiento de Leticia Lezameta León, nutricionista del concesionario de alimentos en MEM, su pequeña hija y su hermana, en el accidente en Pasamayo. Mis más sentidas condolencias a sus familiares y a los de todas las víctimas".

El Seguro Social de Salud (EsSalud) también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas de su institución. "Entre los fallecidos se encuentra la licenciada Lucy Amanda Polo Ramírez, trabajadora del Policlínico José Pablo Bermúdez de EsSalud. La madre y el hermano de la colaboradora también figuran entre las víctimas. También perdieron la vida el médico Elmer Cóndor Lucchini y la licenciada Marianella Chirito Cano de la Red Asistencial Amazonas de EsSalud, quienes fallecieron junto a sus dos hijos de 6 y 13 años", informaron en un comunicado.

Finalmente, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lamentó la muerte de Iván Jiménez Díaz, quien cursaba estudios de Ingeniería Estadística, y de dos de sus egresadas: Jenny Suárez y Cecilia Fernández, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

