Pasamayo: la lista de fallecidos identificados hasta el momento

Veinte de las 48 víctimas mortales de la caída de un bus interprovincial en Pasamayo han sido identificadas por sus familiares en la morgue de Chancay.



Según informó la agencia Andina, están pendientes de identificar tres personas de sexo femenino y una de sexo masculino. Ayer fueron rescatados 24 cuerpos, mientras que hoy continúan los trabajos de recuperación en la zona conocida como ‘Curva del Diablo’.

El ministro de Educación, Idel Vexler, confirmó que una de las víctimas mortales es Cecilia Fernández Moreales, quien trabajó hasta hace unos días en la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Minedu.

Me entristece recibir la noticia del deceso de Cecilia Fernández Morales en el accidente de Pasamayo. Ella trabajó hasta hace unos días en @MineduPeru. Mi corazón está con su familia y con la de todas las víctimas en estos difíciles momentos. — Idel Vexler (@ivexler) 3 de enero de 2018

La lista de fallecidos es la siguiente:

1. Sixto Alejandro Oyola Grados(59)



2. D. C. A. L (3)



3. Ana Angelica Cardenas Vivas (57)



4. Raul Felipe Sanchez Sotelo ( 20)



5. Maria Isabel Naupari Ramirez (30)



6. Lucy Amanda Polo Ramirez (25)



7. Dionicio Javier Tapia Alvaro (45)



8. William Chapalliquen Anton (52)



9. Cecilia Emperatriz Fernandez Morales



10. Tatiana Mariella Velazco Portocarrero (50)



11. S. C. C. (10)



12. Astrid Aime Sanchez Falero (56)



13. S V P L (12)



14. Maria Karina Guardales Rodriguez (42)



15. Gisella Milagros Maturrano Reyes (38)



16. Lennin Genaro Meza Ortiz (23)



17. Ivan Wnceslao Jimenez Diaz (25)



18. Yomara Yaneth Quiche Nicho (23)



19. Margarita Alicia Vergara Díaz de Merino (51)



20. Elmer Condor Luchinni

