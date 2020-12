La periodista deportiva Carolina Salvatore contó que se salvó de morir durante un accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves a su salida del canal TV Perú, en el Cercado de Lima.

A través de un video publicado en su página de Facebook, Salvatore denunció que fue embestida por una camioneta manejada por Lugo Zelada Riva, lo que le hizo perder el control y chocar con un poste.

Contó que la activación de los airbag le salvó la vida, ya que el impacto y el posterior choque fueron de gran intensidad. Aseguró que una prueba de ello es que su automóvil quedó destrozado.

Además, Carolina Salvatore denunció que Lugo Zelada Riva no la socorrió y abandonó la escena del accidente de tránsito. Sin embargo, según su relato, el conductor fue intervenido cuadras más allá por un policía, al percatarse que se habría pasado una luz roja del semáforo a toda velocidad.

La periodista aseguró que el choque le causó fuertes dolencias en varias partes del cuerpo y la dejó en estado de shock. Fue auxiliada por sus compañeros del canal y por testigos. Luego, fue llevada a la comisaría de Petit Thouars para denunciar el hecho. Posteriormente, fue trasladada a una clínica debido a que casi se desvanece.

Carolina Salvatore indicó que el vehículo de Zelada Riva no tendría seguro vigente y remarcó que busca, con su denuncia, que este caso no quede impune, pues el sujeto, al parecer, no tendría la intención de asumir los daños causados.

