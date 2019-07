‘Pico y placa’: conductor que pretendía huir de inspectores choca contra árbol en Av. Arequipa

Un conductor chocó esta mañana contra un árbol en la cuadra 3 de la avenida Arequipa, Cercado de Lima, cuando intentó huir de la policía. El sujeto no hizo caso a las indicaciones de un inspector de tránsito de la Municipalidad de Lima sobre la nueva restricción ‘pico y placa’ e intentó atropellarlo.



►‘Pico y placa’: hoy se inicia el plan piloto contra el caos vehicular en Lima

►‘Pico y placa’: qué pasará con los taxis de app y otras 7 preguntas sobre la restricción de vehículos

Como se muestra en imágenes presentadas por RPP, un grupo de inspectores realizaba la fiscalización del plan piloto. Esta iniciativa de la Municipalidad de Lima consiste en restringir la circulación de autos en vías altamente congestionadas, en días y horarios establecidos, de acuerdo con el último número de placa.



Como parte de la fiscalización, el inspector pidió al conductor que detenga su vehículo, pero el sujeto, quien iba acompañado por otra persona, hizo caso omiso a sus indicaciones, aceleró y casi lo atropella. Más adelante habría intentado arrollar también a un policía.

De inmediato, un agente de la Policía de Tránsito inició la persecución. En la cuadra 3 de la mencionada avenida, el sujeto perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol.

El vehículo, de placa AZV-645, quedó destrozado y el conductor, que aún no ha sido identificado, fue trasladado al hospital. Se desconoce el paradero de su acompañante.

Según las autoridades, el sujeto realizaba el servicio de taxi colectivo. De acuerdo con el SAT, la placa AZV-645 debe 4.366 soles por infracciones de tránsito. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo es propiedad de Jasmin Ivett Seminario Vera.



En el marco del plan piloto pico y placa, los vehículos con placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que aquellos con placas con número impar no circularán los martes y jueves de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.