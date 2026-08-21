El bus de la empresa CTI quedó atorado por no respetar altura máxima en vía auxiliar. (TVPerú)
El bus de la empresa CTI quedó atorado por no respetar altura máxima en vía auxiliar. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un bus de transporte público quedó atorado esta mañana en la vía auxiliar de la avenida Brasil, debajo del puente de la avenida La Marina, en el distrito Pueblo Libre límite con Magdalena. El chofer ingresó a un carril restringido para vehículos que exceden la altura permitida por la vía auxiliar.

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