Un bus de transporte público quedó atorado esta mañana en la vía auxiliar de la avenida Brasil, debajo del puente de la avenida La Marina, en el distrito Pueblo Libre límite con Magdalena. El chofer ingresó a un carril restringido para vehículos que exceden la altura permitida por la vía auxiliar.

La unidad, que cubre la ruta Pachacámac-La Punta de la empresa CTI Corporación S.A.C. colisionó contra la parte inferior de la estructura aérea. El impacto causó daños de consideración en la parte superior del vehículo de transporte urbano, el cual superó el límite establecido para el paso vehicular en esta sección de la pista.

La vía auxiliar de la avenida Brasil cuenta con señalización vial que advierte sobre una altura máxima permitida de 2.30 metros. El bus de transporte urbano posee una estructura que supera esta medida reglamentaria, por lo que su ingreso por el carril interrumpió el libre tránsito en el cruce de ambas avenidas.

El bus de la empresa CTI quedó atorado por no respetar altura máxima en vía auxiliar. (TVPerú)

Tras el impacto, el conductor y su ayudante trataron de reducir la altura desinflando los neumáticos con la finalidad de liberar su unidad de trabajo, pero la acción no solucionó el atasco en la estructura vial.

Agentes de la Policía Nacional y personal del serenazgo de Magdalena llegaron al sector con el propósito de ordenar el flujo vehicular. Los efectivos tomaron la declaración del chofer en el lugar de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa especial para retirar el vehículo pesado.

La policía confirmó que el bus circulaba sin pasajeros en el momento de la colisión. Debido a esta circunstancia, el accidente de tránsito no dejó heridos ni víctimas que lamentar, aunque la obstrucción del carril provocó una intensa congestión en el cruce de ambas avenidas metropolitanas.

Accidente similar en el puente de la avenida Brasil con La Marina en Magdalena

Un suceso similar ocurrió el pasado 23 de junio en el mismo paso a desnivel. En aquella fecha, un camión de carga pesada también quedó atrapado en este sector al promediar las cinco de la mañana.

En esa ocasión, el vehículo de carga impactó contra el arco de seguridad amarillo que protege la infraestructura del puente. Aquel chofer, que manejaba una unidad de 3.30 metros de altura, destruyó parte de la estructura y terminó en la comisaría de Jesús María para afrontar las diligencias correspondientes.