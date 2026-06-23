Un tráiler queda atascado bajo el puente de la avenida La Marina cruce con avenida Brasil, frente al Hospital de la Policía. Fotos: César.grados@photo.gec
Un tráiler queda atascado bajo el puente de la avenida La Marina cruce con avenida Brasil, frente al Hospital de la Policía. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un camión de carga pesada quedó atrapado bajo el conocido puente La Marina que cruza la avenida Brasil en el distrito de Pueblo Libre, generando gran congestión vehicular. El accidente ocurrió al promediar las 6 de la mañana de hoy, martes 23 de junio.

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