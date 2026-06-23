Un camión de carga pesada quedó atrapado bajo el conocido puente La Marina que cruza la avenida Brasil en el distrito de Pueblo Libre, generando gran congestión vehicular. El accidente ocurrió al promediar las 6 de la mañana de hoy, martes 23 de junio.

En declaraciones a Latina, el chofer indicó que no pudo ver el cartel de advertencia pues estaba sucio.