Cinco buses de la empresa de transporte Pegaso SAC quedaron calcinados tras el incendio dentro de su patio de maniobras, ubicado en la zona de Las Magnolias con Los Nardos, distrito de Puente Piedra. Según la Policía Nacional del Perú aún se desconoce las causas del incidente.

El incidente ocurrió pasada la medianoche de este martes 18 de noviembre, muy cerca de la institución educativa 587 Los Ángeles de la Guarda. Hasta la zona llegaron hasta seis unidades de Cuerpo de los Bomberos del Perú para apagar las llamas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El comandante y jefe de la segunda brigada de Lima Norte de los Bomberos, Zimar Caballero, precisó que de las seis unidaes afectadas, cinco totalmente están destruidos y uno parcialmente.

La PNP continua lasdiligencias y aseguró la zona mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.

Una de las hipótesis del incendió es que se trataría, al parecer, sin embargo, no se descarta que se tratae de una extorsión debido al constante ataque al transporte formal e informal. Todo se esclarecerá con el avance de las pericias.

Amplián estado de emergencia

Este nuevo atentado ocurre a solo pocas horas después de que el presidente José Jerí anunciara que el estado de emergencia continuará, medida implementada para combatir la delincuencia.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, manifestó.

El jefe de Estado ofreció estas declaraciones en el Callao tras supervisar la implementación de un centro de comando temporal, donde la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo podrán trabajar en conjunto en tiempo real operativos para fortalecer el control territorial en zonas críticas de la provincia constitucional.