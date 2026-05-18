Un hombre murió luego de ser arrollado por un camión de carga pesada que se descontroló y se empotró contra una vivienda en el distrito limeño de Puente Piedra. El accidente ocurrió cuando la víctima salía de su domicilio y fue alcanzada por la unidad, que transportaba bolsas de cemento.

Según información policial, el siniestro se produjo luego de que el conductor y su ayudante estacionaran el camión y descendieran de la cabina. Segundos después, el sistema de enganche habría fallado, provocando que el vehículo retrocediera debido al peso de la carga.

La víctima fue identificada por sus familiares como Ronald. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el hombre había salido de su vivienda para dejar unas bolsas de basura cuando fue impactado por el camión y quedó atrapado debajo de las bolsas de cemento y parte de un muro de concreto destruido por el choque.

Municipalidad clausura ferretería tras accidente de camión que dejó un fallecido. (Foto: Captura/América Noticias)

Vecinos de la zona lograron rescatarlo y trasladarlo de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el padre de familia falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones internas.

Los familiares denunciaron que, en medio de la emergencia, los responsables del vehículo priorizaron proteger el cargamento antes que auxiliar al herido.

Asimismo, señalaron que el conductor del camión permanece no habido y acusaron al propietario de la ferretería vinculada al cargamento de ocultar la identidad del chofer al negarse a brindar información básica a la Policía.

Los propietarios de una vivienda contigua afectada por el impacto también exigieron que se asuman los costos de los daños materiales ocasionados por el accidente.

Familia denuncia que chofer huyó tras accidente mortal con camión en Puente Piedra. (Foto: Captura/América Noticias)

Tras las protestas de los vecinos, personal de fiscalización de la Municipalidad de Puente Piedra acudió al lugar y procedió con la clausura temporal del establecimiento comercial relacionado con el cargamento de cemento. No obstante, residentes denunciaron que el local continuaría operando pese a la sanción municipal.

La familia de Ronald solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público para que se inicien investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo contra los responsables del accidente.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú informaron que solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de inmuebles cercanos para determinar las circunstancias exactas del desenganche del camión y establecer si existió negligencia mecánica o incumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias.