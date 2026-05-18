Resumen

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Camión cargado de cemento retrocede sin control y provoca tragedia en Puente Piedra. (Foto: Captura/América Noticias)
Camión cargado de cemento retrocede sin control y provoca tragedia en Puente Piedra. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un hombre murió luego de ser arrollado por un camión de carga pesada que se descontroló y se empotró contra una vivienda en el distrito limeño de Puente Piedra. El accidente ocurrió cuando la víctima salía de su domicilio y fue alcanzada por la unidad, que transportaba bolsas de cemento.

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