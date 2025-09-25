Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del miércoles 25 de setiembre en Puente Piedra, cuando un tráiler volcó y terminó aplastando un auto en la Panamericana Norte.

Producto del impacto, el conductor del vehículo menor, identificado como David Cruz García (51), perdió la vida de manera instantánea.

De inmediato, cuatro unidades de Bomberos llegaron hasta la zona para realizar las labores de rescate. En paralelo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron al chofer del tráiler, quien fue trasladado a la comisaría del distrito para brindar su testimonio sobre lo ocurrido.

El hecho se produjo en el sector conocido como Tres Ruedas, un punto de alta congestión vehicular en horas de la tarde. Según Latina Noticias, el accidente se originó cuando el camión intentó pasar por una vía alterna debido al bloqueo de la pista principal por buses de transporte público que acataban una protesta contra las extorsiones al gremio.

El terreno irregular habría provocado que la tolva se inclinara hasta caer de costado.

El accidente generó gran tensión en la zona. Vecinos intentaron ayudar en un primer momento, pero los equipos de emergencia pidieron mantener distancia para evitar nuevos riesgos. Las autoridades permanecen en el lugar para garantizar el orden y restablecer el tránsito vehicular en la vía.