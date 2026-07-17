Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en San Borja, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en la cuadra 27 de la avenida Aviación. A causa del impacto, uno de los autos terminó derribando la puerta principal y parte de la fachada de un restaurante.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 a. m. y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia e iniciar las investigaciones.

Violento choque en San Borja: un auto terminó incrustado en la fachada de un restaurante. Foto: Captura de video/RPP

De acuerdo con las primeras diligencias, uno de los vehículos habría circulado a alta velocidad, mientras que el otro realizaba un presunto giro en U indebido cuando se produjo la colisión.

La fuerza del impacto provocó que uno de los automóviles saliera de su trayectoria y terminara incrustado en el frontis del establecimiento comercial, ocasionando importantes daños materiales.

A pesar de la magnitud del accidente, no se registraron personas heridas dentro del restaurante, ya que el local aún no había iniciado la atención al público al momento del choque. Los daños se concentraron en la puerta principal y parte de la fachada del establecimiento.

Policía investiga las responsabilidades del accidente

Tras el accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP), retiró el vehículo blanco involucrado y lo trasladó a la comisaría para continuar con las diligencias.

Asimismo, ambos conductores ya fueron identificados y las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el violento choque.