San Borja: dos autos chocan de madrugada y uno derriba la fachada de un restaurante. Foto: Captura de video/RPP
San Borja: dos autos chocan de madrugada y uno derriba la fachada de un restaurante. Foto: Captura de video/RPP
Por Redacción EC

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en San Borja, donde dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en la cuadra 27 de la avenida Aviación. A causa del impacto, uno de los autos terminó derribando la puerta principal y parte de la fachada de un restaurante.

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