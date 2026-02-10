San Isidro: vehículo se despista, invade berma y atropella a peatón en plena avenida Javier Prado

Un atropello ocurrido en la avenida Javier Prado Oeste, una de las principales vías de Lima, fue registrado en tiempo real por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia y coordinar una rápida atención al peatón herido, así como la intervención del conductor involucrado.

El hecho se produjo a la altura de la calle Los Ficus, cuando el sistema de monitoreo detectó el despiste de un vehículo particular que, fuera de control, subió a la berma central, embistió violentamente a un transeúnte y terminó impactando contra un árbol.

Conductor pierde el control y atropella a hombre en plena Javier Prado. (Foto: Captura de YT/BDP)

Desde el Centro de Control y Monitoreo se emitió la alerta inmediata, lo que permitió asegurar el perímetro del accidente y coordinar la llegada del personal de salud. El herido fue atendido en el lugar por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada.

En tanto, efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron al conductor del vehículo, un adulto mayor, como parte de las diligencias correspondientes. Las circunstancias del despiste y las responsabilidades serán determinadas en el marco de la investigación en curso.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales serán entregadas a las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones de ley. El incidente vuelve a poner en evidencia la importancia de la videovigilancia y la articulación entre seguridad ciudadana, sector Salud y PNP para una respuesta oportuna ante emergencias que ponen en riesgo la vida.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

