San Isidro: vehículo se despista, invade berma y atropella a peatón en plena avenida Javier Prado

Auto fuera de control sube a berma y embiste a transeúnte en San Isidro. (Foto: Captura de YT/BDP)
Un atropello ocurrido en la avenida Javier Prado Oeste, una de las principales vías de Lima, fue registrado en tiempo real por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia y coordinar una rápida atención al peatón herido, así como la intervención del conductor involucrado.

