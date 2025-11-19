En la madrugada de hoy, miércoles 19 de noviembre, una mujer de la tercera edad y que sufría de discapacidad en las piernas, falleció producto de un incendio al interior de su vivienda, ubicada en la calle Osa Mayor, en la primera etapa de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho.

Según medios, la anciana de alrededor 70 años habría dejado una prendida dentro de su casa, lo que habría originado las llamas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El incendio se expandió rápidamente y a pesar de que sus vecinos utilizaron baldes con agua para evitar el fuego, la mujer no pudo escapar a tiempo y murió calcinada. Sus familiares sí puderon huir del humo y fuego que se esparció por toda la casa.

Al lugar llegó personal de los Bomberos del Perú para recuperar entre los escombros los pocos muebles que lograron quedar intactos a pesar del fuego.