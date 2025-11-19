Una mujer anciana y discapacitada muere al quemarse su vivienda. Ocurrió en San Juan de Lurigancho. Fotos: @photo.gec
Redacción EC
En la madrugada de hoy, miércoles 19 de noviembre, una mujer de la tercera edad y que sufría de discapacidad en las piernas, falleció producto de un al interior de su vivienda, ubicada en la calle Osa Mayor, en la primera etapa de Santa Elizabeth, en .

Según medios, la anciana de alrededor 70 años habría dejado una prendida dentro de su casa, lo que habría originado las llamas.

El incendio se expandió rápidamente y a pesar de que sus vecinos utilizaron baldes con agua para evitar el fuego, la mujer no pudo escapar a tiempo y murió calcinada. Sus familiares sí puderon huir del humo y fuego que se esparció por toda la casa.

Al lugar llegó personal de los Bomberos del Perú para recuperar entre los escombros los pocos muebles que lograron quedar intactos a pesar del fuego.

