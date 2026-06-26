Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, cuando un motociclista falleció tras chocar contra un camión de carga pesada en la Vía de Evitamiento,altura del puente peatonal El Porvenir, distrito de San Martín de Porres (SMP).
Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, cuando un motociclista falleció tras chocar contra un camión de carga pesada en la Vía de Evitamiento,altura del puente peatonal El Porvenir, distrito de San Martín de Porres (SMP).
Testigos indicaron que el joven de apenas 18 años impactó aparatosamente y murió, sin embargo, su acompañante logró sobrevivir y fue trasladado a un centro de salud. El chofer del otro vehículo no se percató y avanzó cerca de 200 metros.
Al lugar llegó personal de los Bomberos del Perú y paramédicos que intentaron reanimarlo, pero debido a las lesiones de sus heridas pereció. Los familiares señalaron a RPP que el conductor habría intentado darse a la fuga.
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades en esta tragedia.
En la sierra sur se han reportado accidentes en los que murieron hasta 10 personas en un solo hecho, una situación que, suele involucrar a combis, cústeres o buses. “Esta cifra nos muestra la persistencia de este problema, pero también una ligera reducción respecto al 2025”, señaló Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del MTC.
En caso de un accidente, puedes llamar al 105 que es la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, también al 116 que son los Bomberos, o al 106 si necesitas una ambulancia.
Si estás en una vía rápida, llama al 110 de la Policía de Carreteras.
Miles de venezolanos residentes en Perú experimentaron profunda angustia y preocupación tras dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, dejando al menos 164 fallecidos y más de 970 heridos. La colapsada red de telefonía impidió a muchos comunicarse con sus familiares, generando incertidumbre sobre el estado de sus seres queridos en las zonas afectadas.