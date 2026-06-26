Accidente en San Martín de Porres dejó como saldo un fallecido. Foto: Buenos Días Perú
Accidente en San Martín de Porres dejó como saldo un fallecido. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, cuando un motociclista falleció tras chocar contra un camión de carga pesada en la Vía de Evitamiento, altura del puente peatonal El Porvenir, distrito de San Martín de Porres (SMP).

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