Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, cuando un motociclista falleció tras chocar contra un camión de carga pesada en la Vía de Evitamiento, altura del puente peatonal El Porvenir, distrito de San Martín de Porres (SMP).

Testigos indicaron que el joven de apenas 18 años impactó aparatosamente y murió, sin embargo, su acompañante logró sobrevivir y fue trasladado a un centro de salud. El chofer del otro vehículo no se percató y avanzó cerca de 200 metros.

Accidente en San Martín de Porres. Foto: Buenos Días Perú

Al lugar llegó personal de los Bomberos del Perú y paramédicos que intentaron reanimarlo, pero debido a las lesiones de sus heridas pereció. Los familiares señalaron a RPP que el conductor habría intentado darse a la fuga.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades en esta tragedia.

Accidentes de tránsito 2026

Una investigación de El Comercio arroja que según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre el 1 de enero y el 3 de junio de este, se registraron 1.189 siniestros de tránsito que dejaron 1.300 fallecidos a nivel nacional.

En la sierra sur se han reportado accidentes en los que murieron hasta 10 personas en un solo hecho, una situación que, suele involucrar a combis, cústeres o buses. “Esta cifra nos muestra la persistencia de este problema, pero también una ligera reducción respecto al 2025”, señaló Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del MTC.

En caso de un accidente, puedes llamar al 105 que es la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, también al 116 que son los Bomberos, o al 106 si necesitas una ambulancia.

Si estás en una vía rápida, llama al 110 de la Policía de Carreteras.