La víctima, de 20 años, se desplazaba en una moto eléctrica y falleció de manera instantánea, según confirmó la Policía. (Foto: Captura de YT/ 24 horas)
La víctima, de 20 años, se desplazaba en una moto eléctrica y falleció de manera instantánea, según confirmó la Policía. (Foto: Captura de YT/ 24 horas)
Redacción EC
Redacción EC

La tarde del sábado 21 de diciembre de 2025, un accidente de tránsito registrado en la , a la altura del distrito de , dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años que se desplazaba en una motocicleta eléctrica. El hecho ocurrió cerca del local de SENATI y provocó conmoción entre conductores y transeúntes, además de una fuerte congestión vehicular en la zona.

LEE: Minsa declara alerta amarilla en todos los centros de salud por fiestas de fin de año

La víctima fue identificada como Moisés Jesús Trujillo Córdoba. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el joven habría intentado adelantar a un tráiler que transportaba un contenedor cuando perdió el control de su vehículo. Como consecuencia, terminó bajo las llantas de la unidad pesada y falleció de manera instantánea en el lugar.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El accidente se produjo aproximadamente a las 3:00 p. m. Minutos después, familiares del joven llegaron a la zona tras ser alertados de lo ocurrido. Imágenes difundidas por 24 Horas Noticias mostraron la motocicleta eléctrica detenida sobre el asfalto y el cuerpo de la víctima entre los ejes del tráiler involucrado.

Efectivos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la cercaron el área para realizar las diligencias periciales correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer las causas del siniestro. El conductor del tráiler fue detenido como parte del procedimiento de investigación y permanece bajo custodia policial, según informó el fiscal a cargo del caso.

Joven muere tras ser atropellado por tráiler en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de YT/ 24 horas)
Joven muere tras ser atropellado por tráiler en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de YT/ 24 horas)

En declaraciones a la prensa, el representante del señaló que se viene verificando la documentación del vehículo, la cual se encontraría en regla, y que las circunstancias del accidente continúan en proceso de investigación. Indicó también que, por la ubicación del cuerpo, se presume que la motocicleta habría estado adelantando al tráiler al momento del impacto.

MÁS: Nuevo hábeas corpus busca eliminar peaje en La Molina y otros dos en Lima: las claves de la demanda y lo que podría ocurrir

El siniestro generó un severo congestionamiento vehicular en la Panamericana Norte. Imágenes aéreas difundidas por el citado medio evidenciaron una larga fila de vehículos que se extendía desde San Martín de Porres hasta el centro de Lima. La Policía dispuso el uso de grúas para retirar la motocicleta y facilitar la normalización progresiva del tránsito en la vía.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC