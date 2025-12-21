La tarde del sábado 21 de diciembre de 2025, un accidente de tránsito registrado en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de San Martín de Porres, dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años que se desplazaba en una motocicleta eléctrica. El hecho ocurrió cerca del local de SENATI y provocó conmoción entre conductores y transeúntes, además de una fuerte congestión vehicular en la zona.

La víctima fue identificada como Moisés Jesús Trujillo Córdoba. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el joven habría intentado adelantar a un tráiler que transportaba un contenedor cuando perdió el control de su vehículo. Como consecuencia, terminó bajo las llantas de la unidad pesada y falleció de manera instantánea en el lugar.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El accidente se produjo aproximadamente a las 3:00 p. m. Minutos después, familiares del joven llegaron a la zona tras ser alertados de lo ocurrido. Imágenes difundidas por 24 Horas Noticias mostraron la motocicleta eléctrica detenida sobre el asfalto y el cuerpo de la víctima entre los ejes del tráiler involucrado.

Efectivos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional cercaron el área para realizar las diligencias periciales correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer las causas del siniestro. El conductor del tráiler fue detenido como parte del procedimiento de investigación y permanece bajo custodia policial, según informó el fiscal a cargo del caso.

Joven muere tras ser atropellado por tráiler en la Panamericana Norte. (Foto: Captura de YT/ 24 horas)

En declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público señaló que se viene verificando la documentación del vehículo, la cual se encontraría en regla, y que las circunstancias del accidente continúan en proceso de investigación. Indicó también que, por la ubicación del cuerpo, se presume que la motocicleta habría estado adelantando al tráiler al momento del impacto.

El siniestro generó un severo congestionamiento vehicular en la Panamericana Norte. Imágenes aéreas difundidas por el citado medio evidenciaron una larga fila de vehículos que se extendía desde San Martín de Porres hasta el centro de Lima. La Policía dispuso el uso de grúas para retirar la motocicleta y facilitar la normalización progresiva del tránsito en la vía.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.