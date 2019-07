Mujer resultó herida tras chocar su auto contra semáforo en San Miguel

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad resultó herida esta mañana tras estrellar su auto contra un semáforo en el cruce entre las avenidas Faucett y La Marina, en el distrito de San Miguel.

Como se muestra en las imágenes difundidas por RPP Noticias, el vehículo quedó destrozado y el semáforo inclinado.

El accidente no causó congestionamiento vehicular, ya que el auto quedó a un lado de la pista, al costado de la berma, y los inspectores de tránsito se encargaron de ordenar el tránsito.

Según información policial recogida por el noticiero, el accidente se produjo porque la conductora se habría distraído por conversar a través de su teléfono celular.

Ella fue trasladada a un hospital de la zona, aunque la bolsa de aire de su auto permitió que no sufriera mayores heridas.

Cabe señalar que la avenida La Marina está incluida en los ejes viales en donde rige el plan ‘pico y placa’, que se reanudó este miércoles luego de los feriados por Fiestas Patrias. A partir del lunes 5 de agosto se aplicarán las sanciones y multas.

Las restricciones por el plan 'pico y placa' se aplican en los ejes Panamericana Sur- Evitamiento-Panamericana Norte, Javier Prado- La Marina y Tacna- Garcilaso de la Vega- Arequipa.

Como se recuerda, con ‘pico y placa’, los lunes y miércoles no circulan los carros con placas terminadas en número par. En tanto, los martes y jueves: impar. La medida se aplica de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.