En la madrugada de este sábado, una camioneta en la que viajaban tres personas cayó al cauce del río Rímac tras colisionar con otro vehículo y derribar las barandas de seguridad en el cruce de las avenidas Malecón Checa y Pirámide del Sol, en San Juan de Lurigancho, dejando a los ocupantes heridos.

Según reportes, el accidente de tránsito cerca de la 1:00 a.m., cuando la camioneta de color plomo impactó contra un automóvil blanco. Perdió el control de la unidad, invadió la acera y destruyó por completo las rejas de protección metálicas antes de precipitarse varios metros hacia el lecho del río.

Los tres ocupantes del vehículo gris, entre ellos un menor de edad, fueron auxiliados por testigos y rescatados por tres unidades del Cuerpo de Bomberos, para luego ser trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue (Bravo Chico), donde recibieron atención médica.

En tanto, los cuatro integrantes de la familia que viajaban en el automóvil blanco (dos adultos, un menor de edad y una adulta mayor) fueron evacuados a la clínica San Pablo, donde se reporta que se encuentran estables.

Los ocupantes de la camioneta gris fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue para ser atendidos | Foto: América TV

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Zárate y personal municipal acordonaron el área para asegurar la zona y proceder con el retiro del vehículo del cauce del río, labores que restringieron parcialmente el tránsito vehicular.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones y se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la intersección para determinar las responsabilidades del siniestro.

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