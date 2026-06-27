Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Hipólito Unanue (Bravo Chico) | Foto: América TV
Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Hipólito Unanue (Bravo Chico) | Foto: América TV
Por Redacción EC

En la madrugada de este sábado, una camioneta en la que viajaban tres personas cayó al cauce del río Rímac tras colisionar con otro vehículo y derribar las barandas de seguridad en el cruce de las avenidas Malecón Checa y Pirámide del Sol, en San Juan de Lurigancho, dejando a los ocupantes heridos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.