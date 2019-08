Surco: seis heridos por varios choques simultáneos en la Panamericana Sur

Seis personas resultaron heridas esta madrugada luego de una serie de choques vehiculares ocurridos en el mismo sector de la en la carreta Panamericana Sur, en Surco. Cinco autos estuvieron involucrados en los accidentes.

Según América Noticias, los choques iniciaron cuando una minivan intentó ingresar a la vía exclusiva de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pero el conductor perdió el control y se estrelló contra la berma.

Luego, un automóvil blanco disminuyó su velocidad intempestivamente en la carretera, porque su conductor quería mirar el accidente anterior, pero fue impactado violentamente por un vehículo fúnebre. El auto dio varias vueltas de campana y terminó totalmente destrozado. Los bomberos tuvieron que cortar partes del vehículo para retirar a los dos ocupantes heridos, quienes fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa.

Además, otros dos vehículos también chocaron, debido a que sus conductores también se distrajeron mirando el escenario dejado por los mencionados accidentes. En total, seis personas resultaron heridas.

Estos accidentes se produjeron en una de las vías incluidas en el plan ‘Pico y placa’, momentos antes que se iniciara su ejecución.

-Sobre ‘Pico y placa’-



‘Pico y placa’ se desarrolla de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. en los ejes Panamericana Sur-Evitamiento- Panamericana Norte, Arequipa-Garcilaso de la Vega-Tacna, Javier Prado-La Marina y en los 9 kilómetros de la Vía Expresa de Paseo de la República (no incluye vías auxiliares).

Los vehículos con placa terminada en número par no pueden circular en los ejes viales y horarios indicados los lunes y miércoles, mientras que los que finalizan en número impar no pueden hacerlo los martes y jueves.

Desde hoy, los conductores que no respeten este plan serán sancionados con multas de S/ 336 (8% de 1 UIT) y la reducción de 20 puntos en la licencia de conducir.