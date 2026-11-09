Auto queda aplastado tras chocar contra camión en puente Atocongo. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Auto queda aplastado tras chocar contra camión en puente Atocongo. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un automóvil chocó contra la parte posterior de un camión de carga pesada en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo, en el distrito de Santiago de Surco. Pese a los graves daños que sufrió el vehículo menor, cuyo frontal quedó prácticamente aplastado y atrapado debajo del tráiler, su conductor logró salir ileso.

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