Un automóvil chocó contra la parte posterior de un camión de carga pesada en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Atocongo, en el distrito de Santiago de Surco. Pese a los graves daños que sufrió el vehículo menor, cuyo frontal quedó prácticamente aplastado y atrapado debajo del tráiler, su conductor logró salir ileso.

El accidente ocurrió cuando el camión, que transportaba fruta y se dirigía hacia el distrito de Lurín, recibió un fuerte impacto en la parte posterior. El automóvil quedó parcialmente debajo de la estructura del vehículo de carga, con la parte delantera completamente destrozada.

Auto choca contra camión de carga pesada y su conductor logra salir ileso. (Foto: César.grados/@photo.gec)

En declaraciones a RPP, el conductor del camión contó que circulaba a aproximadamente 70 kilómetros por hora cuando sintió el impacto. En un primer momento, pensó que se había reventado una de las llantas, por lo que revisó los espejos retrovisores antes de orillarse y detenerse.

Asimismo, señaló que, al descender del camión y observar el estado del automóvil, corrió para auxiliar al conductor. Sin embargo, se sorprendió al comprobar que el hombre podía salir del vehículo por sus propios medios y no presentaba lesiones.

Un auto de estrella contra un camión en el km 14 de la panamericana sur. El chofer resultó herido y llevado al hospital. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Sagitario y dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos integrantes participaron en las labores para retirar los vehículos involucrados. El automóvil había quedado atrapado debajo de la parte posterior del tráiler.

El accidente no generó congestión vehicular en la zona. La Policía Nacional quedó a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.