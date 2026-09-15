Dos camionetas chocaron esta madrugada en el cruce de la avenida Surco con la Vía Expresa Sur de la Av. Paseo de la República, en el distrito de Santiago de Surco. El violento impacto frontal y lateral dejó a sus dos conductores heridos a las 4:30 a.m. aproximadamente.

Una camioneta pick up de placa BUE-937 se desplazaba por la avenida Surco con dirección a Tomás Marsano cuando sufrió el golpe en el lado del copiloto. El otro vehículo avanzaba a velocidad excesiva por la Vía Expresa Sur hacia el distrito de Barranco antes de la colisión.

La intersección de la avenida Surco con la Vía Expresa Sur registra semáforos para regular el paso vehicular en la cuadra 11. La zona concentra un flujo constante de unidades de transporte hacia las avenidas principales del sector sur de Lima.

Un carro y una camioneta protagonizaron aparatoso accidente en vía expresa de Paseo de la República en Surco. (Exitosa)

Un carro y una camioneta protagonizaron aparatoso accidente en vía expresa de Paseo de la República en Surco. (Exitosa)

Según primeras informaciones de la cámara de seguridad en el lugar, uno de los choferes desobedeció la luz roja del semáforo en el cruce. La fuerza del choque provocó que el otro vehículo afectado diera varias vueltas de campana sobre la calzada.

Tres unidades de la Compañía de Bomberos acudieron de inmediato a la emergencia para rescatar a los involucrados. Los paramédicos trasladaron al chofer herido de la camioneta que terminó volcada en uno de sus lados a un centro de salud cercano, mientras el otro conductor resultó con contusiones leves.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú asumieron el control de la escena para determinar las responsabilidades del caso. Los bomberos realizaron una inspección minuciosa en la zona con el fin de descartar un peligroso derrame de fluidos sobre el asfalto.

Restricción del tránsito vehicular en la Vía Expresa Sur de Surco

El aparatoso choque provocó el vuelco de una camioneta y la interrupción total del tránsito vehicular en la Vía Expresa Sur. La circulación en este tramo del distrito permaneció bloqueada durante varios minutos a causa de la posición de las unidades dañadas.

Grúas especiales remolcaron ambas camionetas fuera de la pista para restablecer la fluidez del paso de los automóviles. Las autoridades policiales confirmaron la liberación completa de la vía tras concluir las diligencias de rescate y limpieza.