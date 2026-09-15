Un carro y una camioneta protagonizaron aparatoso accidente en vía expresa de Paseo de la República en Surco. (Exitosa)
Un carro y una camioneta protagonizaron aparatoso accidente en vía expresa de Paseo de la República en Surco. (Exitosa)
Por Redacción EC

Dos camionetas chocaron esta madrugada en el cruce de la avenida Surco con la Vía Expresa Sur de la Av. Paseo de la República, en el distrito de Santiago de Surco. El violento impacto frontal y lateral dejó a sus dos conductores heridos a las 4:30 a.m. aproximadamente.

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