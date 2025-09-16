Un trágico accidente enlutó este lunes al distrito de Surco. Joaquín Danny Ortiz Llacua, un joven de 23 años, perdió la vida mientras realizaba labores de poda en la cuadra 5 del jirón Sagitario, en una zona residencial donde hay tendidos eléctricos visibles y señalizados como de riesgo.
Ortiz Llacua trabajaba como jardinero para la Subgerencia de Limpieza, Parques y Jardines de la Municipalidad de Surco. Según testigos, mientras efectuaba la poda de un árbol cercano a cables eléctricos, sufrió un repentino desvanecimiento que terminó siendo fatal.
Los paramédicos llegaron al lugar para auxiliarlo y aplicaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida. La escena se desarrolló en plena vía pública y fue presenciada por vecinos, quienes quedaron consternados por el desenlace.
Los residentes de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores municipales, en especial en áreas donde existen instalaciones eléctricas expuestas. “Se sabe que hay riesgo, pero los trabajadores muchas veces no cuentan con protección suficiente”, comentó una vecina.
La Municipalidad de Surco emitió un comunicado en el que confirmó el deceso del joven trabajador. Señaló que Ortiz Llacua sufrió un desvanecimiento durante sus labores y que será la autoridad competente la que determine las causas exactas de la muerte.
Un compañero de trabajo que lo acompañaba al momento del hecho evitó dar declaraciones a la prensa. Por ahora, no se ha confirmado si el accidente estuvo directamente relacionado con una descarga eléctrica, aunque se supo que el árbol pasaba muy cerca de los cables de la zona.
Joaquín Ortiz tenía apenas 23 años y era parte del equipo de mantenimiento de áreas verdes de Surco. Su repentina partida ha generado profundo pesar entre sus colegas y vecinos, quienes reconocen su entrega en las labores de embellecimiento del distrito.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
