El toro suelto fue controlado por serenos y policías en Lurín sin heridos. (Latina)
El toro suelto fue controlado por serenos y policías en Lurín sin heridos. (Latina)
Por Redacción EC

Un toro desató el pánico al correr sin control por las inmediaciones del mercado San Pedro en el distrito de Lurín. La emergencia movilizó de inmediato a personal municipal y a policías, quienes lograron cercar al animal para evitar que hiera a transeúntes o resulte lesionado.

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