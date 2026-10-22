Un toro desató el pánico al correr sin control por las inmediaciones del mercado San Pedro en el distrito de Lurín. La emergencia movilizó de inmediato a personal municipal y a policías, quienes lograron cercar al animal para evitar que hiera a transeúntes o resulte lesionado.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a.m. en la antigua carretera Panamericana Sur, una vía concurrida que alberga numerosos comercios locales y paraderos de transporte público. El animal desorientado avanzó entre los puestos de venta ambulatoria, circunstancia que forzó a peatones y comerciantes a alejarse de la calzada para resguardarse rápidamente dentro de los establecimientos cercanos.

La presencia del toro en la pista causó la interrupción inmediata de la circulación vehicular en ambos sentidos del tramo comercial. Varios conductores tuvieron que frenar de forma imprevista para no embestir al animal, incluyendo al chofer de un camión de carga azul que quedó detenido a pocos metros del paso del animal.

Un toro escapó de un mercado y corrió por la Antigua carretera Panamericana Sur, en Lurín, provocando momentos de pánico entre comerciantes, pasajeros y transeúntes. El animal fue controlado y regresó con su dueño sin que se reportaran personas heridas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes del serenazgo distrital acorralaron al vacuno en el sector del óvalo San Pedro tras coordinar un despliegue de seguridad. La intervención oportuna del personal uniformado permitió sujetar al ejemplar con sogas y neutralizar el peligro que amenazaba el libre tránsito.

Personal de la Municipalidad de Lurín puso al animal a buen recaudo y lo entregó a su respectivo propietario.