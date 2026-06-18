Tras 24 horas de la recuperación del cuerpo de la ciudadana canadiense Sandra Covene, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) informó que las brigadas hallaron el cadáver de su esposo, el ciudadano mexicano Daniel Navarro Arenas, la segunda víctima mortal de una avalancha en el nevado Tocllaraju, situado en la provincia de Huaraz, región Áncash. La recuperación del cuerpo quedó a manos de los agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional.

El jefe de la Región Policial Áncash, general Eduan Díaz, informó que el guía sobreviviente “se encuentra estable tras ser rescatado y ha decidido quedarse en el refugio, a donde también fue llevado el cuerpo de Sandra Covene”. Foto: difusión/composición GEC

Con este hallazgo concluye de manera oficial las tareas de rescate que se ejecutaron bajo condiciones climatológicas severas y con la constante amenaza de nuevos deslizamientos de nieve. La Policía Nacional hizo uso de un helicóptero para agilizar el reconocimiento de los cuadrantes de riesgo.

Único sobreviviente de la tragedia continúa internado

El único sobreviviente de la tragedia fue el ciudadano peruano y guía turístico Floriano Caldua, de 35 años, quien se encuentra actualmente internado en Hospital Víctor Ramos Guardia, en Huaraz, donde los médicos especialistas monitorean su evolución tras descartar lesiones que pongan en peligro su vida.

De acuerdo con el reporte clínico preliminar, Floriano Caldua ingresó con un diagnóstico de policontuso y registra una afección traumatológica en una de sus rodillas. Pese a la gravedad del accidente y al impacto de los golpes sufridos, su condición médica es estable.

Según la reconstrucción de los hechos, en base al testimonio de Caldua, la avalancha sorprendió a los tres montañistas. El guía quedó sepultado por el bloque de hielo hasta la altura del pecho por un lapso aproximado de cinco minutos.

El único sobreviviente de la tragedia fue el ciudadano peruano y guía turístico Floriano Caldua, de 35 años, quien se encuentra actualmente internado en Hospital Víctor Ramos Guardia. Foto: difusión

Florentino Caldua logró liberarse de la presión por su propia cuenta y avanzó a pie por la superficie del nevado hasta alcanzar un punto de contacto con las patrullas de auxilio que ya se dirigían al sector. Su testimonio fue determinante para lograr ubicar a los dos turistas extranjeros que no lograron salir de la zona de impacto de la avalancha.