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Según la reconstrucción de los hechos, en base al testimonio de Caldua, la avalancha sorprendió a los tres montañistas. El guía quedó sepultado por el bloque de hielo hasta la altura del pecho por un lapso aproximado de cinco minutos. Foto: Difusión/composición GEC
Según la reconstrucción de los hechos, en base al testimonio de Caldua, la avalancha sorprendió a los tres montañistas. El guía quedó sepultado por el bloque de hielo hasta la altura del pecho por un lapso aproximado de cinco minutos. Foto: Difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Tras 24 horas de la recuperación del cuerpo de la ciudadana canadiense Sandra Covene, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) informó que las brigadas hallaron el cadáver de su esposo, el ciudadano mexicano Daniel Navarro Arenas, la segunda víctima mortal de una avalancha en el nevado Tocllaraju, situado en la provincia de Huaraz, región Áncash. La recuperación del cuerpo quedó a manos de los agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional.

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