Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Brigadas de rescate hallaron y recuperaron el cadáver de la ciudadana canadiense Sandra Covene, una de las dos víctimas mortales reportadas tras una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash. Su esposo, el ciudadano mexicano Daniel Navarro, continúa desaparecido.
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