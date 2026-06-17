Brigadas de rescate hallaron y recuperaron el cadáver de la ciudadana canadiense Sandra Covene, una de las dos víctimas mortales reportadas tras una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash. Su esposo, el ciudadano mexicano Daniel Navarro, continúa desaparecido.

La recuperación del cuerpo se da luego de rescatar al único sobreviviente de la tragedia, el guía peruano Floriano Caldua, quien se encuentra estable. Así lo informó la Region Policial de Áncash.

Trabajos de búsqueda se suspenden por mal clima

La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y la Policía Nacional suspendieron temporalmente la búsqueda del ciudadano mexicano debido a las malas condiciones meteorológicas y ante el riesgo de que ocurran nuevas avalanchas en la montaña.

El jefe de la Región Policial Áncash, general Eduan Díaz, informó que el guía sobreviviente “se encuentra estable tras ser rescatado y ha decidido quedarse en el refugio, a donde también fue llevado el cuerpo de Sandra Covene”.

Nevado Tocllaraju desde el fondo de la quebrada Ishinca. Foto: Víctor Escudero

Sin embargo, un tercer equipo de recatistas partirá durante la madrugada para retomar las operaciones y localizar a Daniel Navarro. Las brigadas en terreno contarán con el apoyo de un helicóptero de la Policía Nacional para realizar el reconocimiento aéreo si el clima lo permite.