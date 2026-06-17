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El jefe de la Región Policial Áncash, general Eduan Díaz, informó que el guía sobreviviente “se encuentra estable tras ser rescatado y ha decidido quedarse en el refugio, a donde también fue llevado el cuerpo de Sandra Covene”. Foto: difusión/composición GEC
El jefe de la Región Policial Áncash, general Eduan Díaz, informó que el guía sobreviviente “se encuentra estable tras ser rescatado y ha decidido quedarse en el refugio, a donde también fue llevado el cuerpo de Sandra Covene”. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Brigadas de rescate hallaron y recuperaron el cadáver de la ciudadana canadiense Sandra Covene, una de las dos víctimas mortales reportadas tras una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash. Su esposo, el ciudadano mexicano Daniel Navarro, continúa desaparecido.

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